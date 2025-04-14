Брокеры борются за квалифицированные кадры

Профучастники фондового рынка просят Банк России смягчить требования при предоставлении клиентам статуса квалифицированного инвестора. В частности, они предлагают снизить имущественный ценз и порог минимального годового дохода. Брокеры считают, что реализация предложений регулятора может привести к сокращению числа таких инвесторов на 70–80%, причем большинство переключится на операции с криптовалютами и прибегнет к услугам зарубежных брокеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На состоявшемся в конце прошлой недели совещании брокерских компаний, Национальной ассоциации фондового рынка и руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты обсуждались предложения регулятора ужесточить критерии определения квалифицированных инвесторов. В частности, по словам руководителя розничного инвестиционного бизнеса Альфа-банка Андрея Недбайло, профучастники предлагали сохранить имущественный ценз в размере 6 млн руб. при наличии у инвестора профильного образования, тогда как регулятор настаивает на повышении планки до 12 млн руб. (см “Ъ” то 16 марта). Также обсуждалось снижение порога годового дохода с предлагаемых регулятором 20 млн до 3–5 млн руб.

По словам источника “Ъ” на финансовом рынке, новые требования могут значительно сократить число инвесторов, соответствующих установленным стандартам.

Согласно оценке Альфа-банка, лишь 0,4% клиентов соответствуют текущим высоким требованиям, в то время как доход свыше 3 млн руб. в год имеют около 5% клиентов. По словам еще одного собеседника “Ъ” на финансовом рынке, Банк России взял полторы недели на проработку предложений профучастников. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”, однако заявили, что в ближайшее время подробно пояснят свою позицию.

По данным ЦБ, по итогам 2024 года количество квалифицированных инвесторов в России достигло 879 тыс. человек, за год оно выросло почти на 20%. Объем активов на брокерских счетах вырос на 45%, до 6,8 трлн руб. В марте 2025 года регулятор определил новые критерии для получения этого статуса. К самостоятельным условиям относятся высшее образование в сфере финансов или ученая степень в экономике, а также доход не менее 20 млн руб. в год (без учета доходов от продажи недвижимости). Альтернативный вариант — подтверждение активов на сумму от 12 млн руб. (с 2026 года — 24 млн руб.). Также статус можно получить, комбинируя экономическое образование с пониженными требованиями: доход или активы от 6 млн руб. (с 2026 года — 12 млн руб.).

Участники рынка также отмечают избыточность требований по имущественному цензу. Как считает руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков, «предлагаемый критерий по среднему доходу квалинвестора в размере 20 млн руб. за последние два года излишне завышен». Подавляющее большинство частных инвесторов не смогут получить статус квалифицированного инвестора на этом основании и будут фокусироваться на комбинации других показателей. Следовательно, «ценз по доходу фактически теряет практическую значимость, несмотря на очевидную релевантность для оценки устойчивого финансового состояния клиента», уверен эксперт. Заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу группы «Финам» Дмитрий Леснов считает, что чрезмерно высокие требования к имуществу приведут к сокращению числа квалифицированных инвесторов на 70–80%.

6,8 триллиона рублей составляла стоимость активов на брокерских счета квалифицированных инвесторов на начало 2025 года

Оптимальным решением, по мнению брокеров, было бы установление уровня дохода на уровне 5–6 млн руб. Как отмечает Андрей Яцков, «такой размер уже создает достаточно высокую планку для большинства россиян и обеспечивает баланс между защитой клиентов и развитием конкурентоспособности отечественных рынков ценных бумаг». Дмитрий Леснов считает, что эти требования «должны быть снижены в комбинации с образованием и опытом».

Поэтому участники рынка рассчитывают, что ЦБ может пойти на частичные уступки. Партнер Capital Lab Евгений Шатов не исключает, что это может быть «снижение имущественного ценза до 10–15 млн руб. или введение переходного периода». Сохранение же жестких требований «без учета дополнительных факторов способно привести к сокращению ликвидности, росту теневых инвестиций и замедлению развития рынка». В этом случае, по словам Дмитрия Леснова, может произойти «отток клиентов в менее регулируемые сегменты, включая криптовалюты и услуги зарубежных брокеров, а также повысятся риски взаимодействия с мошенниками».

Ксения Куликова