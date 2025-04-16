Bloomberg: Россия хочет купить самолеты Boeing за счет замороженных активов

Представители России обратились к властям США с просьбой разрешить покупку самолетов Boeing за счет средств, которые были заморожены американской стороной в рамках режима санкций. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник в Москве, знакомый с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kin Cheung / AP Фото: Kin Cheung / AP

По словам источника, просьба не является условием для заключения соглашения о прекращении огня, но может стать частью программы по смягчению санкций после того, как перемирие будет достигнуто.

Ранее, напоминает издание, Россия публично предлагала снять санкции с авиакомпании «Аэрофлот» и возобновить прямое воздушное сообщение между Россией и США. Публичного ответа американской стороны на эти предложения не последовало.

По данным американских законодателей, на которые ссылается агентство, в США заморожены российские активы на общую сумму $5 млрд.

Комментируя информацию агентства, представитель Совета национальной безопасности США заявил, что США не станут обсуждать «какие бы то ни было экономические обязательства до достижения перемирия».

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Виктор Буй