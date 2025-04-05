Рыба-моряк, мышь-мамонт и копия друга

Чтобы быть счастливым и довольным жизнью, придется ждать хотя бы до среднего возраста, а то и дольше, пишет The Guardian. Как показало исследование, проведенное по заказу ООН в Австралии, Великобритании, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и США, молодые люди сейчас не ощущают себя счастливыми из-за большого количества психологических проблем и стресса.

Как изменилась кривая на графике счастья — в материале «Ъ».