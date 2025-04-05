Рыба-моряк, мышь-мамонт и копия друга
Новости мира людей и животных, которые любопытно прочитать
«Ъ» представляет мартовскую подборку сообщений, незаслуженно затерявшихся в актуальной международной и экономической повестке.
Кризис среднего возраста помолодел
Чтобы быть счастливым и довольным жизнью, придется ждать хотя бы до среднего возраста, а то и дольше, пишет The Guardian. Как показало исследование, проведенное по заказу ООН в Австралии, Великобритании, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и США, молодые люди сейчас не ощущают себя счастливыми из-за большого количества психологических проблем и стресса.
Как изменилась кривая на графике счастья — в материале «Ъ».
Трудно быть течением
Самое мощное морское течение планеты — течение Западных Ветров — может потерять до 20% своей скорости к 2050 году. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на исследование австралийских ученых.
Что стало причинами и к чему это может привести — в материале «Ъ».
Делать из мыши предка слона
Кажется, все ближе тот день, когда люди смогут увидеть настоящего живого мамонта. Как сообщил Sky News, необычный шаг к восстановлению вымершего вида сделала техасская биотехнологическая компания Colossal Biosciences.
Как ученым удалось вывести «гигантскую лохматую мышь» — в материале «Ъ».
Неудобоваримые серьги Tiffany
Полиция Орландо (штат Флорида, США) раскрыла кражу драгоценностей Tiffany при помощи рентгена и при поддержке естественных функций человеческого организма. Как сообщает USA Today, 32-летний Джейтан Гилдер похитил из магазина Tiffany несколько ювелирных изделий.
Как полиция без спешки получила обратно награбленное — в материале «Ъ».
Парикмахер с 94-летним стажем
108-летнюю японку Сицуи Хакоиси признали старейшей в мире женщиной-парикмахером. Как сообщает The Asahi Shimbun, этот титул подтвержден «Книгой рекордов Гиннесса», а долгожительница получила соответствующий сертификат.
Какие планы на будущее у Сицуи Хакоиси — в материале «Ъ».
Конституционные прически школьников
Верховный административный суд Таиланда отменил принятое 50 лет назад постановление, жестко регламентировавшее стрижки детей в учебных заведениях. Как сообщает BBC, суд счел, что постановление, принятое военным правительством того времени, нарушает действующую конституцию и оторвано от современных реалий.
Какие прически были разрешены в Таиланде — в материале «Ъ».
Рыба поневоле
11 марта в море у берегов Перу экипаж эквадорского торгового судна спас перуанского рыбака Масимо Напа Кастро, который считался пропавшим без вести. Как сообщает перуанское агентство Andina, 61-летний мужчина отправился на рыбалку на своей лодке еще 7 декабря, но попал в шторм и его унесло в открытое море.
Благодаря чему мужчине удалось выжить — в материале «Ъ».
Экскременты на защите животных
С помощью экскрементов животных можно защитить те виды, которые находятся под угрозой исчезновения. Так решили генетики Оксфордского университета, пишет The Guardian, и назвали свой проект «Какашный зоопарк».
Чем полезны экскременты и в чем минусы проекта — в материале «Ъ».
Звезда упала с вывески
Старейший в мире обладатель трех мишленовских звезд ресторан Georges Blanc — лишился одной из них. Ресторан, открывшийся в 1872 году в коммуне Вонна на юго-востоке Франции, получил свою первую звезду ресторанного гида «Мишлен» еще в 1929-м, когда делами в нем заправляла Элиза Блан.
За что могли снять одну звезду у ресторана — в материале «Ъ».
Любые деньги за копию друга
Все больше жителей Китая обращаются к клонированию как способу сохранить на возможно более долгий срок связь с домашним питомцем. Клонирование дает им точную копию умершего котика или собачки, как будто их любимец и не умирал, пишет The Independent.
В какую сумму обойдется владельцам «возвращение» питомца — в материале «Ъ».