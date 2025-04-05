Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рыба-моряк, мышь-мамонт и копия друга

Новости мира людей и животных, которые любопытно прочитать

«Ъ» представляет мартовскую подборку сообщений, незаслуженно затерявшихся в актуальной международной и экономической повестке.

Автор: Алена Миклашевская

Предыдущий слайд
Кризис среднего возраста помолодел
Трудно быть течением
Делать из мыши предка слона
Неудобоваримые серьги Tiffany
Парикмахер с 94-летним стажем
Конституционные прически школьников
Рыба поневоле
Экскременты на защите животных
Звезда упала с вывески
Любые деньги за копию друга
Следующий слайд

Новое исследование показывает, что старость и правда в радость
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Кризис среднего возраста помолодел

Чтобы быть счастливым и довольным жизнью, придется ждать хотя бы до среднего возраста, а то и дольше, пишет The Guardian. Как показало исследование, проведенное по заказу ООН в Австралии, Великобритании, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и США, молодые люди сейчас не ощущают себя счастливыми из-за большого количества психологических проблем и стресса.

Как изменилась кривая на графике счастья — в материале «Ъ».

Схема движения течения Западных Ветров
Фото: NASA / Goddard Space Flight Center Scientific / Wikipedia

Трудно быть течением

Самое мощное морское течение планеты — течение Западных Ветров — может потерять до 20% своей скорости к 2050 году. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на исследование австралийских ученых.

Что стало причинами и к чему это может привести — в материале «Ъ».

Мохнатые мыши — большой шаг на пути возрождения мамонтов
Фото: Business Wire / AP

Делать из мыши предка слона

Кажется, все ближе тот день, когда люди смогут увидеть настоящего живого мамонта. Как сообщил Sky News, необычный шаг к восстановлению вымершего вида сделала техасская биотехнологическая компания Colossal Biosciences.

Как ученым удалось вывести «гигантскую лохматую мышь» — в материале «Ъ».

Вора-глотателя во Флориде выдал рентген
Фото: Orlando Police Department office / AP

Неудобоваримые серьги Tiffany

Полиция Орландо (штат Флорида, США) раскрыла кражу драгоценностей Tiffany при помощи рентгена и при поддержке естественных функций человеческого организма. Как сообщает USA Today, 32-летний Джейтан Гилдер похитил из магазина Tiffany несколько ювелирных изделий.

Как полиция без спешки получила обратно награбленное — в материале «Ъ».

Парикмахер Сицуи Хакоиси живет чуть больше века и стрижет чуть меньше века
Фото: guinnessworldrecords.com

Парикмахер с 94-‍летним стажем

108-летнюю японку Сицуи Хакоиси признали старейшей в мире женщиной-парикмахером. Как сообщает The Asahi Shimbun, этот титул подтвержден «Книгой рекордов Гиннесса», а долгожительница получила соответствующий сертификат.

Какие планы на будущее у Сицуи Хакоиси — в материале «Ъ».

В Таиланде школьникам разрешили разнообразить прически
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Конституционные прически школьников

Верховный административный суд Таиланда отменил принятое 50 лет назад постановление, жестко регламентировавшее стрижки детей в учебных заведениях. Как сообщает BBC, суд счел, что постановление, принятое военным правительством того времени, нарушает действующую конституцию и оторвано от современных реалий.

Какие прически были разрешены в Таиланде — в материале «Ъ».

Масимо Напа Кастро ушел в море за рыбой еще в декабре прошлого года
Фото: La Republica / Handout / Reuters

Рыба поневоле

11 марта в море у берегов Перу экипаж эквадорского торгового судна спас перуанского рыбака Масимо Напа Кастро, который считался пропавшим без вести. Как сообщает перуанское агентство Andina, 61-летний мужчина отправился на рыбалку на своей лодке еще 7 декабря, но попал в шторм и его унесло в открытое море.

Благодаря чему мужчине удалось выжить — в материале «Ъ».

Генетики предлагают спасать фауну с помощью экскрементов
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Экскременты на защите животных

С помощью экскрементов животных можно защитить те виды, которые находятся под угрозой исчезновения. Так решили генетики Оксфордского университета, пишет The Guardian, и назвали свой проект «Какашный зоопарк».

Чем полезны экскременты и в чем минусы проекта — в материале «Ъ».

Старейший обладатель мишленовских звезд ресторан Georges Blanc потерял одну из них, но у него есть еще две
Фото: Andia / Universal Images Group / Getty Images

Звезда упала с вывески

Старейший в мире обладатель трех мишленовских звезд ресторан Georges Blanc — лишился одной из них. Ресторан, открывшийся в 1872 году в коммуне Вонна на юго-востоке Франции, получил свою первую звезду ресторанного гида «Мишлен» еще в 1929-м, когда делами в нем заправляла Элиза Блан.

За что могли снять одну звезду у ресторана — в материале «Ъ».

Все больше китайцев не хотят новую собаку. Но готовы платить за клон старой
Фото: Go Nakamura / Reuters

Любые деньги за копию друга

Все больше жителей Китая обращаются к клонированию как способу сохранить на возможно более долгий срок связь с домашним питомцем. Клонирование дает им точную копию умершего котика или собачки, как будто их любимец и не умирал, пишет The Independent.

В какую сумму обойдется владельцам «возвращение» питомца — в материале «Ъ».

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Новости компаний Все