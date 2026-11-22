Кроме того, биржи обязаны рассчитывать рыночные показатели криптовалют, в том числе текущую, средневзвешенную цену и цену закрытия. Сведения о проведенных операциях и их результатах необходимо передавать Центробанку по правилам, действующим для других биржевых инструментов.