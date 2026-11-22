В России начали действовать правила биржевой торговли криптовалютами
Вступило в силу указание Банка России, регулирующее проведение биржевых торгов криптовалютами и цифровыми правами. Теперь российские биржи могут организовывать сделки с такими активами, предварительно согласовав порядок торгов с Центробанком.
Согласно разъяснению регулятора, торговые площадки должны вести учет участников, включая брокеров, доверительных управляющих и центральных контрагентов, фиксировать поступающие заявки и заключенные сделки, а также контролировать торговые операции.
Кроме того, биржи обязаны рассчитывать рыночные показатели криптовалют, в том числе текущую, средневзвешенную цену и цену закрытия. Сведения о проведенных операциях и их результатах необходимо передавать Центробанку по правилам, действующим для других биржевых инструментов.
С 1 сентября 2026 года в России действует федеральный закон «О цифровых валютах и цифровых правах», создавший правовую основу для регулируемого оборота криптовалют. В соответствии с ним операции с цифровыми валютами могут проводиться через биржи, брокеров, доверительных управляющих и специализированные криптообменники.