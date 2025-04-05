Парикмахер с 94-летним стажем

108-летнюю японку Сицуи Хакоиси признали старейшей в мире женщиной-парикмахером. Как сообщает The Asahi Shimbun, этот титул подтвержден «Книгой рекордов Гиннесса», а долгожительница получила соответствующий сертификат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парикмахер Сицуи Хакоиси живет чуть больше века и стрижет чуть меньше века

Фото: guinnessworldrecords.com Парикмахер Сицуи Хакоиси живет чуть больше века и стрижет чуть меньше века

Фото: guinnessworldrecords.com

Парикмахерскому делу Сицуи Хакоиси училась в Токио, диплом получила незадолго до 20-летия — в 1936-м. С тех пор Сицуи Хакоиси постоянно работает, и не только стрижет людей, но и обучает этому мастерству молодежь. Женщина не намерена прекращать работу, по ее словам, «до самой смерти». А на вручении сертификата от «Книги рекордов Гиннесса», она заявила, что «абсолютно счастлива».

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