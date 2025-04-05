Звезда упала с вывески

Старейший в мире обладатель трех мишленовских звезд ресторан Georges Blanc — лишился одной из них. Ресторан, открывшийся в 1872 году в коммуне Вонна на юго-востоке Франции, получил свою первую звезду ресторанного гида «Мишлен» еще в 1929-м, когда делами в нем заправляла Элиза Блан. В 1964 году шеф-поваром Georges Blanc стал ее внук, тоже Жорж Блан, и при нем в 1981-м семейный бизнес получил третью звезду «Мишлена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старейший обладатель мишленовских звезд ресторан Georges Blanc потерял одну из них, но у него есть еще две

Фото: Andia / Universal Images Group / Getty Images Старейший обладатель мишленовских звезд ресторан Georges Blanc потерял одну из них, но у него есть еще две

Фото: Andia / Universal Images Group / Getty Images

Третья звезда дается за «великолепную работу шеф-повара» с рекомендацией «предпринять отдельное путешествие» в это заведение. Как сообщает EuroNews, ни одному ресторану не удавалось так долго обладать тремя звездами. 82-летний Жорж Блан рассказал, что не ожидал такой потери, но, добавил он, «справимся и с двумя звездами… может, будем менее элитарными и чуть более доступными».

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