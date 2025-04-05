Трудно быть течением

Самое мощное морское течение планеты — течение Западных Ветров — может потерять до 20% своей скорости к 2050 году. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на исследование австралийских ученых. Причинами они называют ускорение таяния ледяного покрова Антарктики и повышение уровня моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема движения течения Западных Ветров

Фото: NASA / Goddard Space Flight Center Scientific / Wikipedia Схема движения течения Западных Ветров

Фото: NASA / Goddard Space Flight Center Scientific / Wikipedia

Течение в четыре раза мощнее Гольфстрима находится в Южном полушарии и огибает с запада на восток земной шар. Его протяженность — до 30 тыс. км при ширине до 2,5 тыс. км. Оно играет критически важную роль в климатической системе мира, поглощая тепло и углекислый газ в океане и не позволяя теплым водам достигать Антарктики. По словам ученых, замедление течения может привести к созданию замкнутого круга: все больший объем теплой воды будет достигать Антарктики, способствуя таянию льда и, как следствие, замедлению течения.

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