Экскременты на защите животных

С помощью экскрементов животных можно защитить те виды, которые находятся под угрозой исчезновения. Так решили генетики Оксфордского университета, пишет The Guardian, и назвали свой проект «Какашный зоопарк». В экскрементах содержатся непереваренные остатки пищи, бактерии и желчь, а еще клетки этих самых животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генетики предлагают спасать фауну с помощью экскрементов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Генетики предлагают спасать фауну с помощью экскрементов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Эти клетки могут быть живыми, и извлеченные из них ДНК можно использовать для восстановления генетического разнообразия конкретного исчезающего вида — так называемый метод генетического спасения, который повышает выживаемость видов, скорость их воспроизводства и адаптивность. А если эти клетки из экскрементов получится культивировать и выращивать, тогда, по словам ученых, появится возможность создания животных целиком с помощью репродуктивных технологий, включая клонирование.

У всей этой важной работы только один большой минус — ученым приходится иметь дело с огромным количеством экскрементов.

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