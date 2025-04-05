Любые деньги за копию друга

Все больше жителей Китая обращаются к клонированию как способу сохранить на возможно более долгий срок связь с домашним питомцем. Клонирование дает им точную копию умершего котика или собачки, как будто их любимец и не умирал, пишет The Independent.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Все больше китайцев не хотят новую собаку. Но готовы платить за клон старой

Фото: Go Nakamura / Reuters Все больше китайцев не хотят новую собаку. Но готовы платить за клон старой

Фото: Go Nakamura / Reuters

Владельцы готовы потратить $40 тыс. на копию кота и $50 тыс. на копию собаки. И компании, предоставляющие услуги клонирования, знают, куда нажать, чтобы заполучить клиента: они обещают помочь, чтобы «не угас дух вашего четвероногого друга».

Из-за этого в Китае очень быстро растет не только число домашних животных, которых уже больше, чем детей, но и рынок товаров для них. Объем его только в городах в 2024-м достиг $42 млрд, что на 7,5% больше, чем годом ранее.

Другие мартовские новости мира людей и животных читайте в материале «Ъ» «Рыба-моряк, мышь-мамонт и копия друга».