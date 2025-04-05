Кризис среднего возраста помолодел

Чтобы быть счастливым и довольным жизнью, придется ждать хотя бы до среднего возраста, а то и дольше, пишет The Guardian. Как показало исследование, проведенное по заказу ООН в Австралии, Великобритании, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и США, молодые люди сейчас не ощущают себя счастливыми из-за большого количества психологических проблем и стресса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новое исследование показывает, что старость и правда в радость

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Новое исследование показывает, что старость и правда в радость

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Ученые отмечают, что раньше кривая на графике счастья напоминала букву U, то есть беззаботные юность и молодость и удовлетворенная жизнью старость, а между ними — кризис среднего возраста. Теперь график представляет собой постепенно поднимающуюся линию: ее начало — молодость с низким уровнем счастья, далее — средний возраст, где счастья чуть больше, а потом — счастливая старость.

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