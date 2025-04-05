Делать из мыши предка слона

Кажется, все ближе тот день, когда люди смогут увидеть настоящего живого мамонта. Как сообщил Sky News, необычный шаг к восстановлению вымершего вида сделала техасская биотехнологическая компания Colossal Biosciences.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мохнатые мыши — большой шаг на пути возрождения мамонтов

Фото: Business Wire / AP Мохнатые мыши — большой шаг на пути возрождения мамонтов

Фото: Business Wire / AP

С помощью генной инженерии ученые изменили несколько генов у эмбриона простой мыши и вывели грызуна с густой длинной шерстью. Животное получило название «гигантская лохматая мышь». Следующий шаг — на основе этого опыта попытаться внести изменения в геном азиатских слонов, чтобы у тех тоже появилась густая шерсть. После мамонта ученые Colossal Biosciences намерены заняться другим вымершим видом — маврикийским дронтом, или птицей додо.

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