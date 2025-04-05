Рыба поневоле

11 марта в море у берегов Перу экипаж эквадорского торгового судна спас перуанского рыбака Масимо Напа Кастро, который считался пропавшим без вести. Как сообщает перуанское агентство Andina, 61-летний мужчина отправился на рыбалку на своей лодке еще 7 декабря, но попал в шторм и его унесло в открытое море. Он не мог вызвать подмогу и сообщить о своем местонахождении, не имея соответствующего оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Масимо Напа Кастро ушел в море за рыбой еще в декабре прошлого года

Фото: La Republica / Handout / Reuters Масимо Напа Кастро ушел в море за рыбой еще в декабре прошлого года

Фото: La Republica / Handout / Reuters

Чтобы не умереть от голода и жажды, пожилой рыбак собирал дождевую воду, питался насекомыми, которых удавалось найти в лодке, и птицами, а также сумел поймать черепаху. В последние 15 дней у него вообще не было пищи. Когда его спасли, мужчина уже едва мог двигаться от слабости. По словам Масимо Напа Кастро, выжить ему помогли мысли о пожилой маме и о маленькой внучке, которой всего несколько месяцев.

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