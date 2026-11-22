После начала расследования и ухода Элис Хуанг работа Megaspeed в Сингапуре почти остановилась. По словам источников WSJ, ее команда теперь управляет созданной в 2025 году Novagate Cloud. Компания называет себя облачным партнером Nvidia и заявляет как минимум о двух дата-центрах с чипами Blackwell. Из изученных газетой документов следует, что за январь—май 2026 года подразделение Novagate в Малайзии получило оборудование с чипами Nvidia минимум на $300 млн.