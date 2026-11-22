WSJ узнала личность главного участника скандала с Nvidia
WSJ: Ли Мин был одним из главных организаторов контрабанды чипов Nvidia в Китай
Гражданин Китая Ли Мин, 52 лет, был одним из основных организаторов сети, переправлявшей чипы Nvidia в КНР в обход ограничений. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По сведениям собеседников газеты, Ли принимал ключевые решения в сингапурской Megaspeed и участвовал в работе других продавцов чипов Nvidia.
В феврале 2025 года сингапурские власти обвинили Ли и других фигурантов в мошенничестве по делу о предполагаемом незаконном реэкспорте чипов. Прокуратура утверждает, что он обманывал поставщика, закупая серверы с чипами Nvidia для отправки через Малайзию в неназванную третью страну. Megaspeed среди компаний в обвинительных материалах не упоминалась. Ли освобожден под залог, разбирательство продолжается.
Источники WSJ связывают создание сети партнеров в Юго-Восточной Азии с Ли, управляющим директором Megaspeed Элис Хуанг и ее супругом. После введения ограничений на чипы они занялись обеспечением китайских клиентов вычислительными мощностями. Megaspeed размещала закупленные серверы в Малайзии, где Alibaba получала к ним законный доступ. Однако часть оборудования, по данным газеты, попадала к шанхайской Century Litong.
После начала расследования и ухода Элис Хуанг работа Megaspeed в Сингапуре почти остановилась. По словам источников WSJ, ее команда теперь управляет созданной в 2025 году Novagate Cloud. Компания называет себя облачным партнером Nvidia и заявляет как минимум о двух дата-центрах с чипами Blackwell. Из изученных газетой документов следует, что за январь—май 2026 года подразделение Novagate в Малайзии получило оборудование с чипами Nvidia минимум на $300 млн.