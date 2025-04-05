Конституционные прически школьников

Верховный административный суд Таиланда отменил принятое 50 лет назад постановление, жестко регламентировавшее стрижки детей в учебных заведениях. Как сообщает BBC, суд счел, что постановление, принятое военным правительством того времени, нарушает действующую конституцию и оторвано от современных реалий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Таиланде школьникам разрешили разнообразить прически

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters В Таиланде школьникам разрешили разнообразить прически

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

До сих пор мальчики могли ходить в школу только с короткой стрижкой, девочки — тоже со стрижкой либо с собранными в хвостик, пучок или косички волосами таким образом, чтобы они не закрывали шею. Нередко случалось так, что нарушителям этого требования учителя в наказание сами обрезали волосы.

Основанием для принятия решения судом стала поданная в 2020-м 23 школьниками петиция о неконституционности постановления от 1975 года. Авторы петиции заявляли, что эти требования ущемляют их человеческое достоинство и ограничивают личную свободу.

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