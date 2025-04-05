Неудобоваримые серьги Tiffany

Полиция Орландо (штат Флорида, США) раскрыла кражу драгоценностей Tiffany при помощи рентгена и при поддержке естественных функций человеческого организма. Как сообщает USA Today, 32-летний Джейтан Гилдер похитил из магазина Tiffany несколько ювелирных изделий. Полиция задержала вора по горячим следам, но тот успел проглотить украденное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вора-глотателя во Флориде выдал рентген

Фото: Orlando Police Department office / AP Вора-глотателя во Флориде выдал рентген

Фото: Orlando Police Department office / AP

Стражи правопорядка не стали суетиться понапрасну, сделали рентген, убедились, что в желудке вора имеются посторонние предметы, а потом просто ждали. Через две недели они «получили» пять сережек с бриллиантами Tiffany. Шестая вышла еще через два дня. Общая стоимость проглоченного и выделенного превысила $769 тыс.

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