Азия на перекус
Как восточные закуски завоевали российские полки
Россияне подсели на азиатские снеки. За год продажи некоторых таких продуктов выросли в несколько раз, пишет Shoppers. В магазинах все чаще появляются корейские чипсы, крекеры, сушеные кальмары, водоросли нори и сладости вроде моти.
Например, в сети «Ашан» за десять месяцев 2026 года продажи азиатских снеков в штуках выросли на 17%. Особенно заметно прибавили батончики и печенье: их стали покупать в семь раз чаще, а продажи сладостей удвоились. В Metro за тот же период продажи такой продукции тоже выросли вдвое. На Wildberries в третьем квартале в четыре раза увеличились продажи сушеного кальмара и сублимированных ягод. А оборот крекеров прибавил 40%. Особый интерес к такой еде проявляют зумеры, говорит управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк:
«Последние несколько лет тренд на азиатскую еду, на бренды, собственные торговые марки, которые, так скажем, подчеркивали бы ее азиатское происхождение и направление, они набирали популярность. Если мы посмотрим по продажам готовой еды, например, те же онигири, которые стали востребованными буквально за последние 2-3 года — российский потребитель достаточно позитивно реагирует на еду с таким азиатским колоритом.
Мы это видим и по развитию HoReCa, по раменным. Сейчас даже некоторые торговые сети собираются вводить в зону кофе-поинта раменные направления. Поэтому, в принципе, рост интереса и продаж азиатского фуда подтвержден.
Пока говорить о том, что будет наблюдаться какой-то спад, я сомневаюсь. Это достаточно доступная, простая еда. Здесь, наверное, такая синергия интереса со стороны потребителей. В особенности драйверит это более молодое поколение, которое проявляло интерес к аниме, зумеры вносят достаточно большую лепту в рост продаж. Это такая взаимная интеграция. Соответственно, ритейл подстраивается, что-то он сам предлагает потребителю попробовать, и если это приобретает популярность, то он это масштабирует в рамках своей сети».
По оценке Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, в 2026 году продажи азиатских продуктов увеличились в среднем на четверть.
При этом снеки занимают около десятой части ассортимента таких товаров в магазинах. Кроме того, в ближайшие годы на прилавках будет появляться все больше продуктов, которые пока кажутся россиянам экзотическими, говорит владелец маркетингового агентства «Команда Фирсанова» Анатолий Фирсанов:
«В 1991 году разрушается Советский Союз, и для западных компаний наш российский рынок был достаточно привлекателен в этом ключе. Поэтому большая часть товаров, которая у нас была, она была как раз западная. И поэтому в России очень привычны европейские товары, европейская еда и прочее.
Сейчас, когда у нас в геополитическом плане большие перестановки, освобождается рынок и появляется огромная возможность для новых брендов.
И те же самые азиатские компании, которые понимают, что рыночек освободился, начинают его занимать.
Во-вторых, у нас очень классно сейчас развивается Китай, корейская культура, потому что нам экспортируется огромное количество не только продуктов, но и контента, тот же самый K-pop, большое количество разных дорам, литературы. Они и формируют доверие на культурном уровне, и создают условия, где мы можем попробовать их продукты. Поэтому мы становимся все более, скажем так, азиатоориентированными.
Мы уже отладили логистику с этими странами. Второй момент, что нашим потребителям очень нравится, и это не закончится только на роллах, онигири и каких-то снеках. Также наша аудитория будет охотнее смотреть в сторону проб каких-то азиатских продуктов. Поэтому я думаю, что мы помимо онигири в ближайшие десятилетия увидим огромное количество товаров и культурных изменений в нашей стране. За последние 10 лет мы получили прирост таких продуктов на разных полках уже супермаркетов, и не только отдельных магазинов специализированных, а именно в крупных сетях».
Эксперты рынка также отмечают и более простую причину роста спроса на такие товары, а именно более приемлемые цены. Например, пачка азиатских чипсов может обойтись вдвое дешевле Pringles или Lay's. Впрочем, такой быстрый рост не будет продолжаться бесконечно. По прогнозам экспертов, еще год или два спрос может увеличиваться высокими темпами, а затем рынок постепенно насытится.