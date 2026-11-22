Например, в сети «Ашан» за десять месяцев 2026 года продажи азиатских снеков в штуках выросли на 17%. Особенно заметно прибавили батончики и печенье: их стали покупать в семь раз чаще, а продажи сладостей удвоились. В Metro за тот же период продажи такой продукции тоже выросли вдвое. На Wildberries в третьем квартале в четыре раза увеличились продажи сушеного кальмара и сублимированных ягод. А оборот крекеров прибавил 40%. Особый интерес к такой еде проявляют зумеры, говорит управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк: