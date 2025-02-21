У Венгрии все и нашим, и вашим

У нормализации отношений России и США появился ожидаемый сторонник в Европе — Венгрия. Будапешт пообещал заблокировать продление на полгода ныне действующих санкций против граждан и компаний РФ и Белоруссии, мотивировав это нежеланием затруднять российско-американские мирные переговоры. При этом, однако, ранее Венгрия согласилась поддержать 16-й пакет антироссийских санкций, которые главы МИДов стран-членов ЕС намерены официально одобрить в понедельник, в третью годовщину начала полномасштабного конфликта Москвы и Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Венгрии Питер Сийярто

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Глава МИД Венгрии Питер Сийярто

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Правительство Венгрии давно прославилось своим особым взглядом на конфликт на Украине. Так, премьер страны Виктор Орбан неоднократно призывал коллег по ЕС к мирным переговорам с Россией, отказывался участвовать в отправке Киеву военной помощи и не боялся вопреки всеобщему западному остракизму наводить мосты с Москвой и российским лидером Владимиром Путиным. Несмотря на это, все последние три года с начала конфликта Будапешт раз за разом поддерживал все пакеты антироссийских санкций Евросоюза, хотя и устраивал перед этим громкий и показательный торг.

В конце нынешней недели Венгрия, с энтузиазмом приветствовавшая переговоры в Эр-Рияде между представителями Москвы и Вашингтона, заявила, что заблокирует продление санкций против тысяч российских и белорусских граждан на следующие полгода.

«В понедельник (24 февраля.— “Ъ”) в Брюсселе состоится заседание Совета министров иностранных дел, и на нас уже оказывается огромное давление, чтобы мы продлили режим санкций, который в основном распространяется на российских и белорусских лиц и включает около 2500 имен и названий, еще на шесть месяцев»,— заявил глава МИД Венгрии Питер Сийярто, выступая перед венгерскими СМИ после встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом. И решительно добавил, что Будапешт на это не пойдет.

По правилам ЕС персональные санкции должны быть одобрены единогласно всеми 27 странами-членами блока до 15 марта.

Как пояснил Сийярто, Венгрия не поддерживает продление санкций против отдельных лиц из России, включая президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, поскольку не хочет «затруднять» идущие российско-американские переговоры. «До того как Дональд Трамп был избран и вступил в должность, сторонники мира были в значительном меньшинстве. Нас постоянно пытались игнорировать, оттеснить на обочину мировой политики. Однако теперь, когда лидер западного мира также выступает за мир, этот лагерь продвинулся вперед и взял инициативу в свои руки»,— отметил дипломат в программе венгерского телеканала M1.

Похвалив главу Белого дома за настрой на мир, министр иностранных дел традиционно не удержался и от критики своих коллег за стремление к обратному. «Очевидно, что европейские политики, выступающие за войну, спешат и пытаются затруднить построение мира, постоянно пытаясь молниеносно принимать решения в Брюсселе, которые могут помешать процессу построения мира»,— отметил он.

Кроме того, глава венгерского МИДа заявил, что Будапешт также — уже практически по традиции — откажется от поддержки нового пакета помощи Киеву со стороны ЕС.

«Мы не будем способствовать тому, чтобы €20 млрд из денег европейского народа платились сейчас за то, чтобы Украина продолжала войну и делала невозможным мирное строительство»,— не то пообещал, не то пригрозил Петер Сийярто.

Напомним, что выделение нового пакета военной помощи для украинской стороны будет обсуждаться главами МИДов стран ЕС в понедельник. Хотя, по данным большинства европейских газет, речь идет о более скромной сумме €6 млрд.

Между тем совершенно не исключено, что, застопорив продление антироссийских санкций именно 24 февраля, в третью годовщину начала конфликта на Украине, Венгрия в итоге согласится продлить рестрикции в марте.

И сам Сийярто такую возможность исключать не стал.

Схожего сценария — тянуть с поддержкой и возмущаться, а потом в последнюю минуту поддержать общее решение ЕС — венгры уже не раз придерживались в прошлом. В частности, в январе Будапешт до последнего воздерживался от продления масштабных санкций против российской экономики из-за спора с Киевом о поставках газа, требуя добиться от Украины восстановления транзита российского газа. Но после заверений ЕС, что в общем заявлении обязательно упомянут опасения Венгрии насчет «энергетической безопасности», Будапешт сдался.

Кроме того, несмотря на всю свою риторику, на этой неделе Венгрия согласилась поддержать очередной, уже 16-й, пакет санкций против России, который будет включать запрет на импорт российского алюминия. Эти меры европейские министры иностранных дел собираются одобрить 24 февраля.

Наталия Портякова