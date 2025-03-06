Украине объяснили по-американски

Президент США Дональд Трамп и представители его команда усилили давление на президента Украины Владимира Зеленского. Вашингтон не только заморозил военные поставки и перестал делиться с ВСУ разведданными, но и провел секретные переговоры с украинской оппозицией. Одновременно с этим американская администрация активизировала диалог с окружением Зеленского, которое на фоне происходящего проявило готовность прислушаться к предложениям господина Трампа в том, что касается мирного диалога с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters

Перепалка Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме не лишила действующую американскую администрацию интереса к Украине и настроя урегулировать ее конфликт с Россией. Напротив, после скандала в Овальном кабинете Вашингтон активизировался на украинском направлении.

Белый дом, в частности, дал понять, что неуступчивость Владимира Зеленского может заставить США найти себе другого партнера по диалогу.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что четыре высокопоставленных человека из окружения господина Трампа тайно провели встречи с украинской оппозицией. В публикации отмечается, что секретные переговоры прошли с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко и членами «Европейской солидарности» экс-президента Петра Порошенко. Во время этих контактов обсуждалась возможность до старта полноценных мирных переговоров организовать в стране президентские выборы, которые откладываются из-за боевых действий и военного положения. Как отмечает Politico, госпожу Тимошенко и господина Порошенко соратники Дональда Трампа считают более сговорчивыми политиками, а шансы господина Зеленского на переизбрание считают низкими из-за усталости общества от конфликта и коррупции.

Правда, согласно различным социологическим замерам, популярность Юлии Тимошенко и Петра Порошенко в украинском обществе находится на крайне низком уровне, а потому вряд ли они всерьез могут побороться за власть с Владимиром Зеленским.

Исследования показывают, что, пожалуй, единственным человеком, кто сейчас мог бы победить действующего президента на выборах, предстает экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ныне возглавляющий украинское посольство в Лондоне.

И по данным украинских СМИ, с господином Залужным представители господина Трампа также установили контакт. Кроме того, в фокусе внимания Вашингтона оказались мэр Киева Виталий Кличко, начальник Главного управления разведки ВС Украины Кирилл Буданов и председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, находящиеся не в лучших отношениях с Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Источники утверждают, что с помощью подобных контактов Вашингтон хочет оказать давление на господина Зеленского и склонить его к переговорам о прекращении огня.

Юлия Тимошенко и Петр Порошенко подтвердили факт контактов с представителями США, но заверили, что президентские выборы на них не обсуждались, поскольку об этом не может идти речи до прекращения боевых действий. Валерий Залужный контакты с администрацией Дональда Трампа не подтверждал. Более того, бывший главком ВСУ выступил с критикой Вашингтона, заявив, что действия США «разрушают мировой порядок», а «Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира».

Другим элементом давления на Владимира Зеленского стал отказ США от поставок вооружений Украине.

В последние дни выяснилось, что Штаты также перестали делиться с Киевом разведданными. Телеканал CBS News уточнял, что Вашингтон решил не предоставлять Украине информацию лишь для ударов дальнобойным оружием по российским объектам, тогда как оповещение об атаках со стороны РФ сохранилось. Однако остальные американские СМИ утверждают, что речь идет о полном прекращении предоставления разведданных.

По словам советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца, поставки оружия и обмен разведданными не возобновятся до полноценного выхода на трек мирных переговоров с Россией.

При этом ухудшение отношений между Украиной и США после перепалки лидеров в Белом доме не помешало Вашингтону одновременно активизировать переговоры с окружением президента Зеленского. И, судя по всему, давление на Киев уже принесло результаты. Так, Майк Уолц и Андрей Ермак провели в среду телефонный разговор, во время которого обсуждались «место и дата проведения, составы команд для переговоров».

По словам господина Уолца, Вашингтон планирует обсудить с Киевом «меры по укреплению доверия» между украинской и российской сторонами, которые затем будут предложены Москве.

Он заверил: США «хотят знать, что обе стороны искренне ведут переговоры о частичном, а затем и постоянном мире». Как уточнил Андрей Ермак, американская и украинская делегации встретятся «в ближайшее время».

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что уже готовится «план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира». Он заверил, что команды Украины и США начали работать над встречей двух делегаций, и выразил надежду «на первые результаты на следующей неделе».

В Вашингтоне сменившийся тон господина Зеленского восприняли с осторожным оптимизмом. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сочла заявление президента Украины о готовности к переговорам «позитивным шагом вперед» и подчеркнула, что приостановка военной помощи Киеву вызвана необходимой паузой «для проведения анализа» финансирования.

В России пока лишь наблюдают за происходящим и стараются не делать поспешных выводов о перспективах урегулирования конфликта. Однако, как заявил 6 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «мы согласны с тем, что настало время остановить этот конфликт и эту войну».

Антон Васильев