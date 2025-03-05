Европа сжимает кулаки

Государства—члены ЕС проведут в четверг внеочередной саммит в Брюсселе, главной темой которого станет утверждение программы ReArm Europe («Перевооружить Европу»), обнародованной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Программа увеличения военного потенциала ЕС стоимостью €800 млрд призвана стимулировать инвестиции в национальные ВПК и снизить зависимость от США в обеспечении европейской безопасности. На этом фоне раскалывающую ЕС и осложняющую отношения с США тему поддержки Украины решено отвести на второй план. Предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас выделить Киеву пакет помощи на сумму €20 млрд исключили из проекта итогового заявления саммита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала программу увеличения военного потенциала Евросоюза «Перевооружить Европу» стоимостью €800 млрд

Фото: Yves Herman / Reuters Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала программу увеличения военного потенциала Евросоюза «Перевооружить Европу» стоимостью €800 млрд

Фото: Yves Herman / Reuters

«Контекст экстренного саммита: ситуация на Украине с учетом позиции США, которая изменилась. Это отправная точка»,— заявил журналистам в среду в преддверии намеченной на 6 марта внеочередной встречи лидеров 27 стран—членов ЕС в Брюсселе представитель ЕС высокого ранга.

По словам европейского дипломата, ЕС учитывает, «что США ведут переговоры с Россией, которые могут повлиять на ситуацию на Украине».

«Наша стратегия не изменилась, но теперь на нас возложена большая ответственность. Осознавая новый контекст, предстоит быть готовыми по двум вопросам: европейской обороне и помощи Украине. Мы должны стать более независимыми, подготовить нашу оборону»,— добавил представитель ЕС.

Между тем внеочередной саммит Евросоюза, изначально планировавшийся для согласования мер по увеличению европейской помощи Украине в связи с отказом новой администрации США поддерживать Киев, так и не станет моментом общеевропейского единства по этому вопросу. Одним из инициаторов смещения акцентов в повестке саммита ЕС стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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«Мы приветствуем начало американо-российских переговоров и заинтересованы в их успехе»,— заявил Виктор Обран на встрече с премьером Северной Македонии Христианом Мицкоски. Назвав настрой ряда европейских лидеров на поддержку Киева, продемонстрированный на неформальном саммите в Лондоне, «опасной ошибкой», он сообщил, что Венгрия ведет дискуссии с европейскими союзниками, которые решили, что «Украина должна продолжать войну».

Тезисы венгерского премьера развил глава МИДа страны Петер Сийярто, который накануне саммита ЕС посетил Вашингтон и провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. «Я считаю нереальной возможность того, что Европа будет продолжать финансировать военные действия на Украине в долгосрочной перспективе без существенного ущемления европейских интересов»,— заявил глава МИД Венгрии в интервью телекомпании М1. По его словам, «за последние три года в Европе из-за ошибочных решений в поддержку войны снизилась экономическая конкурентоспособность, а санкции против России вызвали рост цен на энергоносители».

«Если Европа останется на этом пути, если европейские лидеры, выступающие за войну, продолжат эту политику, то тогда Европе будет нанесен огромный ущерб»,— подчеркнул Петер Сийярто.

На этом фоне накануне внеочередного саммита ЕС издание Euractiv сообщило, что предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас выделить Украине пакет помощи на €20 млрд было исключено из проекта итогового заявления. По данным Euractiv, инициативу Каи Каллас заблокировала Венгрия.

Учитывая, что инициатива продолжения военной поддержки Украины не имеет шансов стать объединительной повесткой ЕС, главной темой саммита 6 марта станет рассмотрение амбициозной оборонной инициативы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обнародовавшей во вторник свою программу ReArm Europe.

В письме, которое она разослала членам ЕС, глава Еврокомиссии назвала свой план «серией предложений, направленных на использование всех финансовых рычагов, чтобы помочь странам Евросоюза быстро увеличить расходы и усилить свой оборонный потенциал в краткосрочной перспективе, но также и на более длительное время в течение этого десятилетия».

«Мы вошли в эру вооружения. Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону, чтобы отреагировать на краткосрочную необходимость поддержать Украину, но также и для решения долгосрочной задачи взять на себя гораздо больше ответственности за нашу собственную безопасность»,— заявила госпожа фон дер Ляйен журналистам. «ReArm Europe может мобилизовать около €800 млрд для безопасной и устойчивой Европы. Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими партнерами в НАТО. Мы готовы перейти к действию»,— продолжала она.

Программа «Перевооружить Европу», которая будет рассмотрена на саммите ЕС, состоит из пяти пунктов.

Во-первых, странам ЕС будет предложено повысить оборонные расходы на 1,5%, чтобы собрать €650 млрд на производство оружия.

Во-вторых, Еврокомиссия намерена привлечь кредит на сумму €150 млрд на производство оружия для Украины и укрепление военного потенциала стран ЕС в таких областях, как противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, боеприпасы, беспилотники, кибербезопасность.

В-третьих, Еврокомиссия разрешит странам ЕС инвестировать в военный сектор средства из программы развития отсталых регионов Евросоюза (Cohesion policy), на нужды которых в бюджете ЕС на 2025 год выделено €78 млрд.

В-четвертых, Еврокомиссия смягчит нормы бюджетной дисциплины ЕС, чтобы разрешить странам сообщества брать больше денег в долг на военные нужды

В-пятых, Еврокомиссия намерена разработать стимулы привлечения на нужды ремилитаризации Европы частного капитала.

Для реализации этих задач предполагается использовать различные финансовые инструменты, включая выпуск совместных долговых обязательств для финансирования ключевых оборонных проектов и совместных закупок. Кроме того, рассматривается возможность привлечения кредитных линий Европейского инвестиционного банка и Европейского фонда обороны.

Впрочем, несмотря на его внешнюю основательность, программа перевооружения Евросоюза на €800 млрд выглядит условным стратегическим планированием, реализация которого может столкнуться с многочисленными подводными камнями.

Как отмечает издание Euractiv, мобилизация столь масштабных средств на развитие оборонного потенциала в условиях нынешнего состояния экономики стран ЕС «основана больше на надеждах и предположениях», а не на «реалистичной возможности» нарастить производство оружия и увеличить инвестиции в оборонный сектор. При этом, как отмечает Euractiv, предложенный план предусматривает перекладывание значительной части оборонных расходов «на плечи государств—членов ЕС», в то время как финансовый вклад Брюсселя в этот план не выглядит столь значительным.

Сергей Строкань