Уиткофф: США и Украина в Саудовской Аравии обсудят перемирие с Россией

Американская и украинская делегации обсудят на встрече в Саудовской Аравии на следующей неделе основы сделки по урегулированию конфликта на Украине. На повестке переговоров будет прекращение огня с Россией. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф

Фото: Leah Millis / Reuters Стив Уиткофф

Фото: Leah Millis / Reuters

«Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. Так что город может поменяться, но это будет Саудовская Аравия, и я думаю, что идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения, а также первоначального прекращения огня»,— сказал господин Уиткофф журналистам (видео опубликовало агентство AFP).

Сегодня Fox News сообщил, что представители администрации США на следующей неделе поедут в Саудовскую Аравию для встречи с делегацией с Украины. В состав американской делегации войдут Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио, советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц. По данным Axios, встреча Киева и Вашингтона пройдет 12 марта. Президент Украины Владимир Зеленский тем временем сообщил, что на следующей неделе делегации проведут «содержательную встречу».

По информации Bloomberg, Дональд Трамп увязал подписание сделки по совместной разработке украинских полезных ископаемых с обещанием Киева пойти на прекращение огня. По словам собеседников агентства, CША требуют Украину согласиться сесть за стол переговоров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине объяснили по-американски».