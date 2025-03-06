Песков увидел в заявлениях Макрона желание продолжить войну

Кремль оценивает вчерашнее обращение президента Франции Эмманюэля Макрона к нации как конфронтационное, оно создает ощущение, что Франция ищет продолжения войны, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В заявлениях господина Макрона, по его словам, есть целый ряд неточностей, в том числе в плане украинского урегулирования.

«Вряд ли его (выступление господина Макрона) можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Франция больше думает о войне»,— заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что французский президент назвал Россию «врагом Франции», однако не упомянул политику НАТО, инфраструктура которого приближалась к российским границам «семимильными шагами».

Господин Песков добавил, что, обвиняя Россию в нарушении Минских договоренностей, Эмманюэль Макрон не затронул слова экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения «никто не собирался исполнять». Дмитрий Песков также напомнил о соглашении по урегулированию политического кризиса на Украине в 2014 году. Франция, которая выступала в числе его гарантов, в итоге нарушила договоренности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: France Televisions / Handout / Reuters Фото: France Televisions / Handout / Reuters

5 марта президент Франции выступил с телевизионным обращением к гражданам. Господин Макрон заявил, что, Россия «стала угрозой для Франции и Европы» на данный момент и на годы вперед.

Подробнее о выступлении Эмманюэля Макрона читайте в материале «Ъ».