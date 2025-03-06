Французам уверенности не занимать

Вчера президент Макрон выступил по национальному телевидению и призвал соотечественников готовиться к отражению возможной агрессии против стран объединенной Европы. Сегодня эту инициативу поддержали министры его правительства, и прежде всего министр обороны Себастьен Лекорню. Он требует новых военных кораблей, самолетов, а главное — денег. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и министр обороны Себастьен Лекорню

Фото: Thibault Camus, Pool / AP Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и министр обороны Себастьен Лекорню

Фото: Thibault Camus, Pool / AP

В четверг, 6 марта, в эфире France Inter министр обороны Себастьен Лекорню заявил: «Наша армия могла бы достичь приемлемого уровня при бюджете около €90 млрд в год». В настоящее время бюджет обороны Франции составляет €50,5 млрд в год. Вопрос о том, откуда возьмутся эти дополнительные миллиарды, уже прозвучал вчера сразу после окончания президентской речи. Французы опасаются новых налогов, которые пойдут «на оборону», хотя президент в своей речи специально подчеркнул, что не собирается снижать привычный уровень жизни своих соотечественников.

Себастьен Лекорню сослался на возможность использования средств союзников по ЕС, которые могут скинуться на техническое перевооружение «самой мощной армии в современной Европе», а также сбережений французов (скорее всего, в виде целевых займов).

Лекорню хочет мобилизовать «на добровольной основе» сбережения «француженок и французов, которые хотят вложить деньги патриотически и даже с возможностью получения дохода».

Это расчет в основном на людей среднего достатка, имеющих во Франции не так уж много банковских и инвестиционных инструментов, чтобы спасти свои сбережения от инфляции. Как бы то ни было, это снова грозит увеличением государственного долга.

В недавнем интервью газете Le Parisien министр обороны уже настаивал на необходимости ускоренного перевооружения Франции, выходящего за рамки, установленные законом о военном программировании на 2024–2030 годы. Этот закон предусматривает финансирование в размере €413 млрд и увеличение оборонного бюджета на €3 млрд ежегодно. Однако, говорит министр, «мы должны действовать быстрее».

Министр обороны указывает на угрозу расширения уже идущего конфликта, напомнив о недавней ситуации на российско-украинском фронте, когда «10 тыс. северокорейских солдат сражались в 2 тыс. км от Страсбурга».

Кроме того, Франция весьма чувствительна к попыткам России продемонстрировать силу в международном воздушном пространстве. Здесь широко обсуждали инцидент, происшедший в воскресенье, 4 марта, когда истребитель Су-35 совершил несколько «опасных маневров» рядом с французским беспилотником Reaper, который летел над Средиземным морем в международном воздушном пространстве. «Русские испытывают оборону НАТО»,— заявил по этому поводу газете Le Figaro генерал Жером Белланже, начальник штаба военно-воздушных и космических сил Франции, бывший командующий стратегическими воздушными силами страны.

В контексте этого инцидента Себастьен Лекорню призывает усилить военно-воздушные и космические силы Франции. По его словам, им необходимо больше истребителей, чтобы обеспечить возможность одновременного реагирования в нескольких зонах конфликтов: «Сценарии кризисов показывают, что дополнительные 20–30 самолетов Rafale позволили бы нам удерживать позиции более уверенно на нескольких театрах военных действий». Министр подчеркнул жизненную необходимость новых космических технологий для обороны Европы: «Одной из крайне важных сфер, в которой европейцам пора встряхнуться, является космос. Все великие державы мира сейчас занимаются милитаризацией космоса».

Сухопутные войска, говорит министр, должны быть усилены ускоренным развитием беспилотников и электронного вооружения, а французский флот ему хотелось бы увеличить до 18 фрегатов первого ранга (сейчас их 15). Это, считает он, необходимо для того, чтобы «обеспечивать контроль над несколькими морскими зонами одновременно — от Красного моря до Индо-Тихоокеанского региона».

И конечно, как во всяком потенциальном конфликте, возрастает роль разведки. Говоря о сокращении военной поддержки Украины со стороны США, господин Лекорню подтвердил, что «помощь (Украине.— “Ъ”) американской разведки в спутниковом наблюдении приостановлена». Однако Франция продолжает предоставлять Киеву разведывательные данные. «Наша разведка суверенна… у нас есть собственные возможности, свои средства разведки, которыми мы делимся с украинцами»,— заявил министр.

Алексей Тарханов