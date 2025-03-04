Украина попала в обезоружение

Президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Киеву. Решение главы Белого дома, принятое накануне ежегодного президентского обращения к Конгрессу США, продемонстрировало кардинальный разворот американской стратегии на Украине с целью добиться мира и завершить конфликт с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что прекращение снабжения Украины американским оружием подтолкнет Киев к миру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во вторник под утро грузы с американским оружием были остановлены прямо по пути на Украину

Фото: Alex Brandon, File / AP Во вторник под утро грузы с американским оружием были остановлены прямо по пути на Украину

Фото: Alex Brandon, File / AP

О решении президента США Дональда Трампа заморозить оружейные поставки Украине, которое вступило в силу во вторник в 4:30 по Москве, сообщили 4 марта в Белом доме и Пентагоне. «Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению конфликта»,— заявил журналистам представитель администрации Трампа.

В свою очередь, как разъяснило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне, приостановка американской помощи Киеву затронет все поставки американского вооружения, включая оружие, уже находящееся на самолетах, кораблях или ждущее отправки на Украину в транзитных зонах в Польше.

«Информация, которая идет с польско-украинской границы подтверждает заявления американской стороны»,— сообщил польский премьер Дональд Туск, назвавший решение администрации США «самым большим вызовом за последние десятилетия».

Приостановка военной помощи США Киеву поставила на паузу выполнение одного из последних решений предыдущего президента США Джо Байдена передать Киеву американское оружие на сумму $3,85 млрд. Точный объем вооружения, затронутого мораторием Трампа, неизвестен. По информации телеканала АВС, приостановка военной помощи Киеву со стороны США касается преимущественно поставки бронетехники, при этом, как сообщает телеканал, 90% одобренных администрацией Байдена поставок уже успело попасть на Украину.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal отмечает, что решение президента Трампа может стать первым шагом на пути полного сворачивания американского финансирования новых поставок оружия на Украину. По информации издания, Украина может потерять доступ к современному американскому вооружению, включая передовые системы противовоздушной обороны, баллистические ракеты класса «земля—земля», системы наведения и реактивную артиллерию дальнего действия. Еще одним рассматриваемым вариантом является ограничение обмена разведданными и обучения украинских военнослужащих и пилотов.

Комментируя произошедшее, политики, военные и эксперты демонстрируют значительный разброс оценок относительно того, насколько серьезное воздействие на боеспособность ВСУ окажет приостановка американской военной помощи Украине, за которой может последовать ее полное прекращение, и к каким переменам это может привести на линии боевого соприкосновения.

Как предсказывает журнал Economist, украинские военные столкнутся с большими потерями, когда у них закончатся боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot. По словам источника, близкого к военному руководству Украины, в Киеве опасаются, что американское оружие «будет нечем заменить», при этом моральный ущерб от прекращения поставок из США будет таким же разрушительным, как и материальный, поскольку отразится на моральном духе воюющей армии, которая воспримет случившееся как «предательство» со стороны главного союзника. Кроме того, по мнению украинских военных, отсутствие американских управляемых ракет GMLRS и боевых машин пехоты Bradley также окажет серьезное влияние на ситуацию на поле боя.

В то же время телеканал АВС указывает на то, что полной остановки американских оружейных поставок Киеву в ближайшие годы не произойдет.

Как отмечает телеканал, есть несколько каналов получения Киевом военной помощи США. Американские вооружения будут поступать на Украину в соответствии с контрактами, которые Киев ранее подписал с частными оружейными корпорациями США, многие контракты уже оплачены. Как отмечает АВС, администрация США может предпринять новые усилия, чтобы сорвать и эти поставки, однако пока «нет никаких признаков того, что она попытается это сделать».

В связи с принятием решения о приостановке военной помощи Киеву в администрации США не скрывают, что этот шаг был предпринят в ответ на упорное нежелание президента Зеленского соглашаться на мирные переговоры, которое он продолжает демонстрировать и после своего скандального посещения Овального кабинета Белого дома в прошлую пятницу.

«Вы не сможете вернуться в Овальный кабинет или куда-либо еще, отказываясь обсуждать детали мирного соглашения»,— заявил во вторник в интервью телеканалу Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс. Схожее заявление сделала во вторник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. «К сожалению, президент Зеленский не настроен на переговоры о мире. И, честно говоря, было крайне приятно наблюдать, как президент Трамп и вице-президент Вэнс защищали интересы Америки перед всем миром. То, с чем они сталкиваются за закрытыми дверями,— это, к сожалению, упрямство президента Зеленского и украинской стороны при попытке достичь настоящего мирного соглашения с Россией»,— заявила она.

Судя по всему, свое решение отключить Украину от получения американской военной помощи президент Трамп сделал, узнав о новых высказываниях Зеленского в Лондоне, в частности о его словах о том, что до окончания конфликта на Украине «еще очень и очень далеко». Учитывая, что такая оценка представляет собой новую попытку дезавуировать главный тезис Дональда Трампа о необходимости добиться мира в кратчайшие сроки, его реакция оказалась крайне негативной. «Худшее заявление, с каким только мог выступить Зеленский. И долго с этим мириться Америка не собирается!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

«Все, как я и говорил: этому человеку не нужен мир, пока у него есть поддержка со стороны США, а что касается европейских лидеров, в ходе своей встречи с Зеленским они напрямую заявили, что без США не справятся. Пожалуй, не лучшее заявление с точки зрения демонстрации силы перед лицом России. О чем они только думают?» — прокомментировал глава Белого дома итоги состоявшегося в воскресенье саммита европейских лидеров в Лондоне, поддержавших Зеленского в его стремлении продолжать военные действия и не идти на мирные переговоры.

Весьма символично, что решение приостановить американскую военную помощь Киеву было принято на следующий день после саммита в Лондоне, участники которого продемонстрировали неготовность играть по правилам президента США.

Реакция Киева на решение администрации США указывает на то, что приостановка американской военной помощи не заставила украинское руководство изменить свою позицию по вопросам войны и мира, а лишь подтолкнула его к поиску новых источников поставок и активизации работы украинского ВПК.

«Работаем с нашими европейскими партнерами сегодня активно, происходит коммуникация, работаем над привлечением средств для украинского производства вооружения»,— заявил в эфире телеканала «Рада» во вторник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что прекращение снабжения Украины американским оружием все-таки подтолкнет Киев к миру. «То, что до сих пор США были главным поставщиком этой войны,— это очевидно. Если США перестанут им быть или приостановят поставки, это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира»,— отметил представитель Кремля.

Сергей Строкань