Разведывательное исправление

По информации ряда западных СМИ, США больше не предоставляют Украине связанные с Россией разведывательные данные. Речь идет об информации, которая в основном используется для нанесения ударов ВСУ по России. Основной массив таких данных собирался именно самолетами и спутниками США. И хотя другие партнеры Украины тоже имеют ресурсы для сбора и передачи Киеву «чувствительной информации» о российских военных и гражданских объектах, их возможности по сравнению с США существенно ограничены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Поздно вечером 4 марта британская газета Daily Mail сообщила, что власти США запретили Великобритании передавать Украине американские разведданные. «США будут жестко контролировать передачу своих разведданных на Украину через агентства, базирующиеся в Киеве»,— заявил изданию эксперт военной разведки королевства Фил Ингрэм. 5 марта к этой теме вернулась британская Financial Times, уточнив, что и сами Соединенные Штаты «больше не предоставляют Украине разведывательные данные». Эту информацию подтвердил американскому Fox News директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф.

Чуть позже украинский дипломатический источник пояснил британскому телеканалу Sky News, что запрет носит «не полный, а выборочный характер» и касается лишь той информации, которая дает ВСУ «возможность нанести ущерб РФ».

Отметим, что возможности для ведения агентурной, спутниковой и радиоэлектронной разведки есть не только у США, но и у спецслужб других зарубежных партнеров Киева. Поэтому даже в условиях нового запрета ЦРУ Украина вряд ли столкнется с полным отсутствием разведданных, которые в первую очередь используются для подготовки ударов дронами и крылатыми тактическими ракетами по российским целям внутри зоны СВО, в глубине территории России и в морской акватории.

В основном для этого используются спутниковые фотографии, получаемые от более 250 аппаратов американской орбитальной группировки. Аналогичные средства имеются и у союзников США, но в гораздо меньшем количестве: у Франции их 17, у Израиля — 12, у Германии — 8, у Великобритании — 6. Анализ снимков позволяет украинским военным подтверждать результаты ударов, выявлять диспозицию (подтверждение группировки войск) и изменение численности российской войсковой группировки.

Помимо фотофиксации земной поверхности спутники способны вести радиоэлектронную (РЭР) и радиолокационную (РЛР) разведку.

Также для этих задач активно используется авиация: вблизи российской госграницы практически ежедневно появляются западные (в основном американские) разведывательные стратегические беспилотники (MQ-4C Triton, RQ-4B Global Hawk, MQ-9 Reaper) и самолеты, оснащенные системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления и системами РЭР (Northrop Grumman E-8 и E-3A, Boeing RC-135 и P-8 Poseidon, Bombardier Challenger CL-650). Технические возможности их бортовых комплексов позволяют вести разведку на отдалении в 400–600 км от цели. Данные об их полетных маршрутах регулярно регистрируются в сервисе мониторинга воздушных судов FlightRadar24.

Напомним, что Россия активно противодействует попыткам сбора разведданных о своих военных силах как в международном воздушном пространстве, так и вблизи собственной территории. Например, утром 5 марта глава Министерства вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что российский истребитель Су-35 совершил опасные маневры около французского дрона Reaper, выполнявшего полет в Средиземном море.

А один из наиболее резонансных инцидентов такого рода произошел 14 марта 2023 года, когда два российских истребителя Су-27 перехватили американский беспилотник MQ-9 Reaper и сбросили на него топливо, после чего БПЛА потерпел крушение в международных водах Черного моря.

Дмитрий Сотак