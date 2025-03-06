МИД: Россия учтет слова Макрона о ядерном оружии в оборонном планировании
МИД России: в словах Макрона отчетливо звучат «нотки ядерного шантажа»
Недавнее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о ядерном оружии будет учтено в оборонном планировании России. Об этом говорится в заявлении МИДа.
Эмманюэль Макрон
Фото: France Televisions / Handout / Reuters
5 марта господин Макрон заявил, что в свете напряженности в отношениях с США Европе необходим общий «атомный зонтик», чтобы предотвратить возможные риски.
МИД России указал на «нотки ядерного шантажа» в словах президента Франции. «Наружу вырвались амбиции Парижа стать ядерным "патроном" всей Европы, предоставив ей свой "ядерный зонтик", чуть ли не на замену американскому»,— отметили в дипломатическом ведомстве. Отмечается, что это не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни ее союзников.
В своем вечернем телеобращении к нации Эмманюэль Макрон также заявил о попытке России превратить конфликт с Украиной в глобальный. В связи с этим он назвал Россию угрозой для Франции и Европы. Кремль счел это заявление конфронтационным.
На фоне отдаления нынешней администрации США от Евросоюза страны объединения активизировали дискуссию о создании собственного «ядерного зонтика». В частности, об этом заявил будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, усомнившись в том, что Вашингтон по-прежнему готов защищать ЕС всем имеющимся у них вооружением.
Подробнее о позиции Франции — в материале «Ъ» «Эмманюэль Макрон хочет зонтик пошире».