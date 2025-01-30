Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 30 января. Сочи

В Сочи следственные органы инициировали уголовное дело после того, как 9-летний мальчик получил серьезные травмы от взрыва пиротехнического изделия.

Сочинская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд в санатории «Победа» Федеральной таможенной службы России.

Необычно теплая зима, установившаяся на территории России, может привести к более раннему началу гнездования птиц, следует из слов сочинского орнитолога Александра Дворецкого. Однако серьезных последствий для популяции он не ожидает.

В Хостинском районе Сочи директор и завхоз фиктивно устроили на работу девять сотрудников. Деньги с заработной платы, более 2,7 млн руб., фигуранты дела отчисляли себе.

По итогам декабря 2024 года средняя стоимость частных домов, выставленных на продажу в Сочи, составила 32,2 млн руб.

В суд Сочи передали уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), которое возбудили в отношении местной жительницы. Следствие считает, что она с помощью подложных документов о дарении недвижимости переоформила квартиру ветерана ВОВ на свою родственницу.

В Сочи полностью освободили сортировочную площадку на улице Водораздельной.

Строительство первого в России насыпного острова в Черном море начнется в 2026 году, а завершение проекта запланировано на 2031 год. В прошлом году стартовала концептуальная и предпроектная подготовка, а в 2025 компания планирует оформить все необходимые разрешения.

Работы по реконструкции исторического здания сочинского санатория «Волна» завершены на 70%.

На федеральной территории Сириус создан оперативный штаб, который займется мониторингом экологической обстановки.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...