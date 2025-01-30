Главные новости за 30 января. Сочи

В Сочи следственные органы инициировали уголовное дело после того, как 9-летний мальчик получил серьезные травмы от взрыва пиротехнического изделия.

Сочинская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд в санатории «Победа» Федеральной таможенной службы России.

Необычно теплая зима, установившаяся на территории России, может привести к более раннему началу гнездования птиц, следует из слов сочинского орнитолога Александра Дворецкого. Однако серьезных последствий для популяции он не ожидает.

В Хостинском районе Сочи директор и завхоз фиктивно устроили на работу девять сотрудников. Деньги с заработной платы, более 2,7 млн руб., фигуранты дела отчисляли себе.

По итогам декабря 2024 года средняя стоимость частных домов, выставленных на продажу в Сочи, составила 32,2 млн руб.

В суд Сочи передали уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), которое возбудили в отношении местной жительницы. Следствие считает, что она с помощью подложных документов о дарении недвижимости переоформила квартиру ветерана ВОВ на свою родственницу.

В Сочи полностью освободили сортировочную площадку на улице Водораздельной.

Строительство первого в России насыпного острова в Черном море начнется в 2026 году, а завершение проекта запланировано на 2031 год. В прошлом году стартовала концептуальная и предпроектная подготовка, а в 2025 компания планирует оформить все необходимые разрешения.

Работы по реконструкции исторического здания сочинского санатория «Волна» завершены на 70%.

На федеральной территории Сириус создан оперативный штаб, который займется мониторингом экологической обстановки.