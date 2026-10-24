Петр Ян перетерпел грузина
Победив Мераба Двалишвили второй раз подряд, российский боец отстоял титул UFC
В субботу, 24 октября, в Абу-Даби состоялся турнир UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), в рамках которого в трех очень важных боях приняли участие четыре отечественных бойца. Главного успеха среди них добился Петр Ян, второй раз подряд одолевший грузина Мераба Двалишвили и отстоявший чемпионский титул в категории до 61 кг. Александр Волков еще ближе подобрался к званию в супертяжелом весе, победив по очкам соотечественника Ризвана Куниева. А вот Мовсару Евлоеву не удалось справиться в матче за пояс в категории до 66 кг с его обладателем — живой легендой MMA Александром Волкановски. Австралиец добил Евлоева в концовке второго раунда.
В открывшем самую вкусную, финальную часть турнира UFC 333 поединке два отечественных супертяжа — Александр Волков и Ризван Куниев — напоминали всем о том, как неплохо знакомы с кикбоксингом и родственными ему жанрами. Били охотно — руками, ногами, коленями. Всякие борцовские штучки появились только во второй половине поединка. Но обоих все равно неумолимо тянуло в стойку. И если кто-то был уверен, что такой стиль на руку скорее двухметровому, поджарому и всегда отличавшемуся умением метко стрельнуть Волкову, то эпизод с лихим наскоком Куниева и его плотным попаданием сбоку должен был послужить зернышком сомнения. Нет, бойца, стоящего в рейтинге пониже, репутация соперника ничуть не смущала.
Под занавес третьего, заключительного, раунда Александр Волков все же добился успеха серьезного. Со стороны захват смотрелся чуть ли не смертельным для оппонента. Ризван Куниев лежал на спине, а снизу его шею пытался сдавить Волков. Испытание на прочность продолжалось больше минуты. Куниев его выдержал, но после такого, конечно, едва ли рассчитывал на победу по очкам. Все арбитры зафиксировали преимущество Волкова. Один — минимальное, 29:28, двое — весомое, 30:27. А Волков, выслушав вердикт, снова прозрачно намекнул на то, что ему уже пора бы доверить и чемпионский бой. Но, судя по всему, UFC до сих пор не определился, кому следует драться с обладателем пояса французом Сирилом Ганом. Определится, вероятно, в декабре, после того как состоится поединок между двумя другими очень высоко котирующимися супертяжами — россиянином Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой.
На Петра Яна в первом из двух центральных боев вечера обрушился настоящий ураган. Мераб Двалишвили в декабре прошлого года потерпел от россиянина безумно болезненное поражение, отдав ему свой титул, а теперь, создавалось впечатление, хотел не просто взять реванш, а взять такой реванш, чтобы та осечка стерлась у всех из памяти, уничтоженная ярким фейерверком. Тут было все — хлесткий лоукик, боковой справа в челюсть и, естественно, любимые неутомимым грузином тейкдауны. Первые три попытки перевести соперника в партер Двалишвили не удались — Ян оборонялся так же классно, как в предыдущем матче. Но под занавес стартового раунда стало складываться и с ними. А однажды Двалишвили выполнил что-то вроде броска, который наверняка заставил бы уважительно причмокнуть и опытного борца-вольника,— смачный, амплитудный.
Мераб Двалишвили перед этим турниром говорил о том, что готов к нему — функционально в том числе — куда лучше, чем к тому, в рамках которого он Петру Яну уступил. Похоже, что не обманул… В октагоне закручивал вихри пиковый Двалишвили – настоящий perpetuum mobile.
Второй раунд вроде бы начался для Яна не так уж плохо — точный удар справа, за ним двоечка… Но продолжение было скверным. Не собирался сбрасывать обороты Двалишвили. И тот, кто никогда не видел Петра Яна в деле, мог бы решить, что не суждено ему удержать звание. Видно же, как мучается. В декабре все получалось, сейчас не получается ничего. И вообще уже куда актуальнее отсылки не к декабрьскому, а к самому первому их столкновению, из которого в 2023 году Двалишвили вышел победителем.
Тот, кто Петра Яна в деле видел, оптимизм обязан был сохранять. Это же, можно сказать, его коронка — переваривать неприятности, терпеть, добавлять, переламывать. Уникальный, можно сказать, боец.
И в третьем раунде картина была уже совершенно иной. Скис Мераб Двалишвили, притормозил, как напрасно взявший с места в карьер марафонец. А в корпус, в голову претендента прилетали увесистые удары от восставшего из пепла Петра Яна. В перерыве угол Двалишвили уже откровенно паниковал, чувствуя, что все идет не по его плану. Но изменить он ничего не мог. Публика, привыкшая к тейкдаунам Двалишвили, надо полагать, с удивлением наблюдала за его бесполезными проходами в ноги Яну в четвертом раунде. Не хватало уже скорости грузину, чтобы добычу поймать, не упустить.
Он попробовал выжать из себя все в пятом раунде, про который уже было ясно, что он — решающий, что от него все зависит. Но ведь все выжимал и Петр Ян. И у него в обойме патронов осталось явно больше. Их было достаточно даже для того, чтобы однажды самому ринуться в борцовскую пучину. А еще их было достаточно для пары ударов ногами, от которых соперник скорчился от боли.
Судейский вердикт был таким, что с ним едва ли захочется кому-то спорить. На трех картах минимальный — 48:47 — перевес Петра Яна. Ну да, два раунда — у грузина, три — у непотопляемого россиянина, пообещавшего, что примет любой вариант с будущим противником по очередной защите титула, который только что так эффектно отстоял.
Завершавший программу бой лишь подтвердил догадки многих экспертов, полагавших, что, каким бы красивым ни выглядел послужной список Мовсара Евлоева, выигравшего все два десятка своих боев в MMA, в субботу ему придется тяжко. Чересчур уж матерый по сравнению с кем угодно противник достался. 38 лет. Дюжина чемпионских поединков в багаже. Когда-то был сильнейшим в UFC вне зависимости от весовой категории и удаль с возрастом не растерял.
Впрочем, первый раунд против Александра Волкановски Мовсар Евлоев отработал сносно. На рожон не лез, время от времени показывал свои прекрасные борцовские навыки, записав в актив три тейкдауна. Волкановски, однако, справлялся с ними играючи.
Погубил Мовсара Евлоева второй раунд. Впервые в неприятном положении он очутился, когда, постаравшись уложить верткого оппонента, нарвался на контратаку и был вынужден некоторое время выкарабкиваться из-под австралийца. Затем в висок Евлоеву вонзился удар справа такой мощи, что опрокинул россиянина на настил. В боксе рефери, скорее всего, отсчитал бы на всякий случай нокдаун. В смешанных единоборствах к подобным падениям относятся проще.
А в концовке раунда Мовсар Евлоев вновь угодил под обстрел и вновь увидел сверху мускулистого австралийского ветерана. Тот теперь все исполнил образцово. Занял удобную позицию и принялся молотить по голове претендента, будто вошедший в раж барабанщик на рок-концерте. Поединок остановили. А Александр Волкановски услышал от противника оригинальный комплимент. Евлоев сравнил знаменитого чемпиона с изысканным вином: «Чем оно старше, тем лучше».