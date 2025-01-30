Сортировочная площадка на улице Водораздельной в Сочи полностью освобождена

В Сочи полностью освободили сортировочную площадку на улице Водораздельной. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В мэрии напомнили, что к концу летнего курортного сезона 2024 года на сортировочной площадке на улице Водораздельной скопилось свыше 35 тыс. тонн ТБО. Власти заявили, что перенакопление связано с временной приостановкой деятельности Белореченского полигона и пиком летнего курортного сезона в Сочи.

В период межсезонья администрация предприняла меры по стабилизации ситуации. Общий тоннаж сейчас не превышает 500 тонн мусора — половина городской суточной нормы. Сортировочная площадка работает в штатном режиме.

В октябре 2024 года «Ъ-Сочи» писал, что на курорте после открытия полигона в Белореченске освобождают сортировочную площадку. Региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Крайжилкомресурс» поручали оперативно расчистить площадку в Сочи.

Вячеслав Рыжков