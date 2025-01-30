Восстановление санатория «Волна» в Сочи завершили на 70%

Работы по реконструкции исторического здания сочинского санатория «Волна» завершены на 70%. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В последние годы три корпуса здравницы, выполненные в стиле советского неоклассицизма, оставались закрытыми и заметно обветшали. По словам господина Прошутина, в ходе реконструкции специалисты достигли значительных результатов.

Он подчеркнул, что при проведении реставрационных работ учитывается статус санатория как объекта культурного наследия, поэтому исторический облик здания не нарушается.

Мэр напомнил, что договор о реализации инвестпроекта по восстановлению санатория «Волна» был подписан в ходе питерского инвестфорума в 2021 году. В результате его реализации номерной фонд исторического санатория будет утроен и составит 286 номеров. Также в рамках проекта будет создан медицинский центр, в котором для лечения и оздоровления будут использовать местные минеральные источники. Ожидается, что обновленный санаторий начнет свою работу в 2026 году.

Сейчас в Сочи в стадии реализации находится 38 инвестпроектов, их реализация позволит менее чем за 10 лет увеличить общий номерной фонд курорта на 25 тыс. номеров.

«Ъ-Сочи» писал, что на реализацию проектов санаториев «Кристалл» и «Волна» в Сочи направили по 12 млрд руб.

Мария Удовик