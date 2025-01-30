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Средняя стоимость частных домов в Сочи достигла 32,2 млн рублей

По итогам декабря 2024 года средняя стоимость частных домов, выставленных на продажу в Сочи, составила 32,2 млн руб. За прошедший год цены в этом сегменте недвижимости продемонстрировали существенное снижение. С января по декабрь 2024 года средняя стоимость сократилась на 44,6%, что в абсолютных значениях составило 25,9 млн руб., сообщает пресс-служба агентства недвижимости «Оникс-Недвижимость».

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В начале 2024 года средняя цена дома в Сочи составляла 58,1 млн руб. Эксперты рынка отмечают, что заметное падение началось в конце зимы. В феврале дома предлагались в среднем за 45 млн руб., что на 13 млн меньше январского уровня. В марте показатель снизился до 36,7 млн руб.

За год — с декабря 2023 по декабрь 2024 года — средняя стоимость объекта в сегменте сократилась на 42,2%, или 23,5 млн руб. Аналитики агентства «Оникс-Недвижимость» связывают динамику с общей коррекцией цен и изменением структуры спроса.

В январе 2025 года на рынке Сочи представлено 2,9 тыс. объектов со статусом ИЖС, предназначенных для постоянного проживания.

Вячеслав Рыжков

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