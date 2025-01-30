Строить искусственный остров в Сочи начнут в 2026 году

Строительство первого в России насыпного острова в Черном море начнется в 2026 году, а завершение проекта запланировано на 2031 год, пишет «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора «Корпорации Остров Первый» Булата Шакирова. В прошлом году стартовала концептуальная и предпроектная подготовка, а в 2025 году компания планирует оформить все необходимые разрешения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: альянсмарин.рф Фото: альянсмарин.рф

По словам господина Шакирова, проект требует серьезных инженерных решений. Черное море отличается высокой волновой активностью, что накладывает определенные требования на строительный процесс. Проектная документация должна учитывать не только технические аспекты возведения сооружений, но и комфортное проживание на острове в будущем.

Общая площадь застройки превысит 1,5 млн кв. м. В планах — строительство жилых апартаментов, гостиничных комплексов, спортивных объектов, концертных и театральных площадок, Центра изучения Черного моря и IT-кластера.

Объем инвестиций в проект превысит 1 трлн руб., а срок окупаемости оценивается в 12 лет. Господин Шакиров отметил, что реализация проекта окажет значительное влияние на экономику региона. На острове появится более 10 тыс. рабочих мест в сфере гостеприимства, спорта и культуры, а также управления и обслуживания марин. Ежегодные налоговые поступления в региональный и федеральный бюджеты составят более 1 млрд руб.

Вячеслав Рыжков