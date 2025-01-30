Сочинский орнитолог предупредил о риске теплой зимы для птиц

Необычно теплая зима, установившаяся на территории России, может привести к более раннему началу гнездования птиц, пишет ТАСС со ссылкой на сочинского орнитолога Александра Дворецкого. Однако серьезных последствий для популяции он не ожидает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Аномально высокие температуры второй половины января объясняются интенсивным западно-восточным переносом воздушных масс из Средиземноморья. В Приморье на фоне потепления пчелы начали делать облет и выращивать потомство, на Северо-Западе России зацвели подснежники, клевер, ромашки, розы и рододендроны, а в Крыму активизировались клещи. Прогнозы синоптиков указывают на сохранение теплой погоды до конца месяца.

По словам господина Дворецкого, птицы могут начать строить гнезда раньше срока, поскольку их биологические циклы реагируют на изменения в окружающей среде. Однако раннее гнездование несет риски: если после кладки температура резко понизится, яйца могут погибнуть.

При этом орнитолог отметил, что у многих видов предусмотрена возможность второй кладки, если первая окажется неудачной. На маршруты миграции январское потепление, по его словам, не оказывает заметного влияния.

Вячеслав Рыжков