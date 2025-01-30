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В Сочи возбудили уголовное дело после взрыва петарды в руке ребенка

В Сочи следственные органы инициировали уголовное дело после того, как 9-летний мальчик получил серьезные травмы от хлопка пиротехнического изделия. Дело возбудили по ч. 1 г. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 26 декабря 2024 года на улице Надежды. В руке ребенка хлопнуло пиротехническое изделие. Мальчик получил повреждения руки и лица.

Потерпевшему оказали медицинскую помощь в лечебном учреждении. По данным ведомства, его жизни сейчас ничего не угрожает.

Следственные действия продолжаются. Специалисты выясняют детали происшествия и собирают необходимые доказательства. Ход расследования находится под контролем руководителя кубанского следкома Андрея Маслова.

«Ъ-Сочи» писал, что в Центральном районе Сочи осудили 30-летнего местного жителя, который нарушил требования безопасности при оказании услуг. Он руководил деятельностью картинга, на котором пострадал ребенок.

Мария Удовик

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