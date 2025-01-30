В Сириусе создали оперштаб для мониторинга экологической ситуации

На федеральной территории Сириус создан оперативный штаб, который займется мониторингом экологической обстановки. В пресс-службе администрации ФТ заявили также, что штаб поможет проверить достоверность всех сообщений, распространяемых в социальных сетях, о появлении в море мазутных пятен и массовой гибели птиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По данным Центра управления кризисных ситуаций Сочи, с 1 по 29 января ветеринарную помощь получили 104 птицы. Для проверки состояния воды в акватории ежедневно задействуются 27 судов. В течение этого времени следов нефтепродуктов в воде не зафиксировано, что, по данным мониторинга, подтверждает стабильность экологической обстановки.

Проверка сообщений о мазутных пятнах на пляжах проводится силами аварийно-спасательного формирования «Сириус.ФТ 24», факты загрязнения не подтверждаются. Аналогично не подтвердилась информация о массовой гибели птиц в результате разлива нефтепродуктов. Согласно экспертизе, в ряде случаев причиной стали иные факторы. Специалисты Природного орнитологического парка в Имеретинской низменности также сообщают о сезонной естественной гибели перелетных птиц.

Как объяснили в парке, во время зимовки и пролета птицы оказываются в разных условиях. Ослабленные и истощенные особи погибают — это естественный процесс, ежегодно выживают только наиболее приспособленные.

Результаты мониторинга будут регулярно публиковаться в открытых источниках.

Вячеслав Рыжков