Директору школы в Сочи грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество на 2,7 млн рублей

В Хостинском районе Сочи директор и завхоз фиктивно устроили на работу девять сотрудников. Деньги с заработной платы, более 2,7 млн руб., фигуранты дела отчисляли себе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С февраля 2018 года по ноябрь 2023 года директор и завхоз учебного заведения фиктивно трудоустроили девять граждан на должности младшего обслуживающего персонала. Фигуранты дела присваивали средства, которые начисляли несуществующим работникам. В результате действий злоумышленников муниципалитет понес значительные финансовые потери. Сумма ущерба превысила 2,7 млн руб.

Уголовное дело передали в суд. Директору и завхозу учебного заведения грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество.

«Ъ-Сочи» писал, что 53-летняя жительница курорта с помощью подложных документов о дарении недвижимости переоформила квартиру ветерана ВОВ на свою родственницу. Пенсионер лишился прав на жилплощадь стоимостью более 3 млн руб.

Мария Удовик