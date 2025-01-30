До 10 лет тюрьмы грозит сочинке за аферу с квартирой ветерана ВОВ

В суд Сочи передали уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), которое возбудили в отношении местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Сочи 53-летняя местная жительница с помощью подложных документов о дарении недвижимости переоформила квартиру ветерана ВОВ на свою родственницу. Пенсионер лишился прав на жилплощадь. Ущерб составил более 3 млн руб.

Суд признал сделку недействительной. Квартиру вернули законному владельцу. Уголовное дело направили в суд. Фигурантке дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Также в отношении злоумышленницы специалисты рассматривают уголовные дела по 19 аналогичным эпизодам ее противоправной деятельности.

Мария Удовик