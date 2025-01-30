В Сочи возбудили четыре дела по нарушениям в закупках для госнужд
Сочинская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд в санатории «Победа» Федеральной таможенной службы России. Специалисты выявили нарушения и возбудили четыре административных дела, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В ходе проверки правоохранительные органы выявили дробление закупок при заключении контрактов на ремонт автотранспортных средств и некорректное описание объекта закупки с указанием товарного знака, а также непредставление необходимой информации для ведения реестра государственных контрактов.
Прокурор направил представление начальнику санатория, которое рассмотрели и удовлетворили. Нарушения устранили.
В отношении должностных лиц ГКУ «Санаторий "Победа"» ФТС России инициировали четыре дела об административных правонарушениях. Эти дела касаются нарушения установленных требований при выборе поставщика, а также непредставления информации в уполномоченный орган.
Специалисты также возбудили два дела, которые связаны с неправомерным включением в описание объекта закупки требований, ограничивающих количество участников. Сейчас все дела находятся на рассмотрении в УФАС по Краснодарскому краю.