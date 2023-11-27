Путин разрешил двум компаниям выкупить активы Schaeffler и Caterpillar

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое позволит ООО «ПромАвтоКонсалт» приобрести российский бизнес немецкого производителя автомобильных деталей Schaeffler. Аналогичное распоряжение Владимир Путин подписал для ООО «ПСК —Новые решения» — на покупку российских активов американской компании Caterpillar.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В распоряжениях на официальном портале правовой информации сказано, что разрешение действует на покупку 100% долей российских активов Schaeffler и Caterpillar.

Ранее Владимир Путин подписал указ об утверждении перечня из 46 компаний, которые самостоятельно могут определять состав и объем раскрываемой информации. Среди них — «Роснефть», «Башнефть», «Славнефть» и другие.

Петр Бузлаев