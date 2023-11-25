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Мэр Пензы призвал приостановить установку в школах мемориальных досок в честь погибших на СВО

Глава Пензы призвал не создавать на зданиях школ «некрополи»

Глава Пензы Александр Басенко предложил отложить установку в школах мемориальных досок в честь выпускников, погибших в ходе военной операции на территории Украины. Он призвал не создавать «некрополи» на зданиях школ и позаботиться о детской психике, передает PenzaInform с сессии Пензенской городской думы.

«Я с величайшим уважением отношусь к участникам специальной военной операции. Мы принимаем большое количество мер социальной поддержки их семей. Но я хочу, чтобы вы задумались, как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок на зданиях школ. Это прежде всего образовательные учреждения, где учатся дети от 7 лет»,— сказал господин Басенко.

Мэр города заявил, что в Пензе есть школы, в которых по 7-8 выпускников погибли в ходе боев на Украине. Он подчеркнул, что не выступает за отказ от установки мемориальных досок, но отметил, что властям нужно работать над патриотическим воспитанием, чтобы выпускники хотели пойти в армию на срочную службу.

Господин Басенко предложил дождаться «завершения процесса» и после этого установить мемориальную доску, в которой будут перечислены все погибшие на спецоперации жители региона.

Эрдни Кагалтынов

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