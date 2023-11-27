Удостоверения ветеранов боевых действий выданы 300 бойцам ЧВК «Вагнер»

Фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» выдал около 300 удостоверений ветеранов боевых действий бойцам частной военной компании «Вагнер». Об этом ТАСС сообщила председатель фонда Анна Цивилева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По ее словам, с просьбой о выдаче соответствующего удостоверения обратились несколько тысяч человек. «Сейчас это все-таки Москва и Московская область, но у нас уже накопились удостоверения, будем набирать из различных субъектов, и тогда в рамках нашей командировки будем приезжать и торжественно вручать»,— уточнила госпожа Цивилева.

Фонд получает удостоверения от Минобороны. Заявки, направленные фондом, рассматривает специализированная комиссия военного ведомства. О ее создании для выдачи удостоверения бойцам ЧВК «Вагнер» стало известно в октябре. Как сообщала Анна Цивилева, комиссию создали по инициативе фонда «Защитники Отечества». Первые удостоверения бойцам частной военной компании вручили 14 ноября.

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Лусине Баласян