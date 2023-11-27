Минобороны: украинский беспилотник сбит над Рязанской областью

Министерство обороны России сообщило, что средствами ПВО над Рязанью был сбит беспилотный летательный аппарат. Региональные СМИ сообщили о срабатывании ПВО в районе военного городка Дягилево в окрестностях Рязани.

«Сегодня около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области»,— сообщили в ведомстве.

«По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет»,— сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале.

По данным «Рзн.инфо», в небе над Рязанью в Центральном и Московском районах произошли два взрыва. Предположительно, беспилотник пытался атаковать авиабазу Дягилево, сообщает Telegram-канал Baza. По данным Shot, беспилотник был сбит в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода.

Александра Горошилова