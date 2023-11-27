На замглавы харьковской ВГА Слисаренко совершено покушение

Общественный деятель Виталий Ганчев, который в марте 2022 года был назначен российской стороной главой военно-гражданской администрации Харьковской области, сообщил, что на его заместителя было совершено покушение. Речь идет о Александре Слисаренко, бывшем офицере МВД Украины. Несколько дней назад украинские СМИ сообщали о его гибели в Белгороде в результате взрыва автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Ганчев

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Виталий Ганчев

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

«На сотрудника нашей администрации, моего заместителя (Александра Слисаренко], совершено покушение. Ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. В данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает. Со стороны сотрудников спецслужб идет разбирательство, выясняются детали этого происшествия»,— сказал господин Ганчев (цитата по ТАСС).

Украинские СМИ сообщали, что господин Слисаренко погиб в результате подрыва автомобиля в Белгороде 16 ноября. Согласно их источникам, к взрыву были причастны сотрудники Службы безопасности Украины. Однако сообщений от 16 ноября о подрыве автомобиля в Белгороде в российских СМИ не было. Региональные власти информацию украинских изданий не комментировали.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова