Арбитражный суд зарегистрировал заявление о банкротстве СПБ Биржи

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление с требованием признать банкротом ПАО «СПБ Биржа», следует из судебной картотеки. Представитель торговой площадки заявил «Ъ FM», что биржа никаких документов в суд не подавала.

«СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет»,— сообщил «Ъ FM» представитель торговой площадки.

Из картотеки арбитражных дел следует, что заявление о банкротстве было зарегистрировано 24 ноября. В карточке дела заявителем указаны «кредиторы», их состав не раскрыт. Судьей значится Филиппова Ю. Е. Ответчиком выступает СПБ Биржа. Сумма требований не раскрывается. Дело пока не принято к производству.

На фоне информации о заявлении о банкротстве акции СПБ Биржи упали почти на 35%. Уже к 10:31 бумаги торговались по 92,4 руб. (-7,7%). Мосбиржа зафиксировала снижение акций СПБ Биржи на 20% от цены закрытия предыдущего торгового дня — 99,3 руб. Сейчас Мосбиржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам СПб Биржи.

2 ноября Минфин США ввел санкции в отношении СПБ биржи, после чего торговая площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. С 3 ноября сделки на торговой площадке возможны только с некоторыми российскими ценными бумагами и акциями самой биржи.

О ситуации с биржей — в материале «СПБ Биржа расчет окончила».