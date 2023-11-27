На главреда «Псковской губернии» завели уголовное дело о дискредитации армии

Главного редактора издания «Псковская губерния» Дениса Камалягина (признан иностранным агентом) вызвали на допрос в качестве подозреваемого по уголовному делу по статье о дискредитации российской армии (статья 280.3 УК РФ). Об этом сообщила «Псковская губерния».

Журналиста вызвали на допрос, назначенный на завтра, 28 ноября. Что именно стало поводом для подозрений, неизвестно. При этом Денис Камалягин с марта 2022 года находится не в России. В комментарии изданию Sota.vision (объявлено иностранным агентом) он сказал, что возвращаться не собирается.

280-я статья УК может вменяться гражданам, ранее привлеченным к ответственности по административной статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). По этой статье в июле прошлого года Псковский городской суд оштрафовал Дениса Камалягина на 35 тыс. руб.

Денис Камалягин стал главным редактором «Псковской губернии» в 2014 году. В 2020-м его включили в реестр иностранных агентов за сотрудничество с «Радио Свобода» (признано иностранным агентом). Он уехал из России 17 марта 2022 года — за день до проведения обысков в его доме по делу о клевете на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Лусине Баласян