ЦБ возобновит с 2024 года операции на валютном рынке с использованием ФНБ

Банк России с января 2024 года возобновит проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Это будет проходить в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами ФНБ в 2023 году, сообщила пресс-служба регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ежедневный объем операций на внутреннем валютном рынке Банк России будет определять с учетом сальдо нескольких величин. В том числе исходя из регулярных операций по покупке или продаже иностранной валюты в размере дополнительных или выпадающих нефтегазовых доходов в рамках бюджетного правила. Также будет учитываться разница объема отложенных с 10 августа по 31 декабря 2023 года регулярных операций и объема расходования средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета вне бюджетного правила за 2023 год. Во внимание также будет приниматься объем чистого инвестирования ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях за второе полугодие 2023 года и первое полугодие 2024 года.

Бюджетное правило — механизм перевода сверхдоходов от нефтегазовой отрасли в накопления путем покупки валюты. В 2023 году из механизма исключили предустановленную цену отсечения по Urals, при превышении которой закупалась валюта. Теперь валюту в рамках бюджетного правила закупают, если фактические доходы от продажи нефти и газа за месяц превышают рассчитанный Минфином базовый уровень.

Регулятор отметил, что окончательный расчет итогового ежедневого нетто-объема операций на внутреннем валютном рынке в январе 2024 года будет представлен в отдельном пресс-релизе в конце декабря 2023 года. Его определят с учетом данных Минфина об использовании средств ФНБ.

Банк России не покупает валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в качестве зеркалирования операций Минфина по продаже юаней из ФНБ с 10 августа. Эти меры будут действовать до конца года для снижения волатильности финансовых рынков. Регулятор допускал, что отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет.

Подробнее о текущей валютной конъюнктуре в РФ — в материале «Ъ» «Полрынка за юань».