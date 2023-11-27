Путин увеличил госпошлину за выдачу загранпаспортов

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий с 1 июля 2024 года госпошлину за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации с 5 тыс. до 6 тыс. руб. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Госпошлина за выдачу биометрического загранпаспорта для детей вырастет до 3 тыс. руб. Выдача проездного документа беженца, а также регистрация иностранного гражданина по месту жительства в России подорожают с 350 до 420 руб. Госпошлина за выдачу и продление российской визы поднимется до 1200 руб.

Стоимость выдачи вида на жительство вырастет с 5 тыс. до 6 тыс. руб., разрешение на временное проживание будет стоить 1920 руб.(прежде — 1600 руб.)Пошлина за выдачу разрешений на привлечение к работе иностранцев вырастет до 12 тыс. руб., а разрешение на работу для иностранных граждан будет стоить 4,2 тыс. руб. Столько же будут стоить прием в гражданство РФ и выход из него.