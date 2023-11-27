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Коммерсантъ FM
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Путин разрешил «Роснефти» и 45 компаниям самим определять объем раскрытия данных

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий 46 компаниям самостоятельно определять объем и состав раскрываемой информации о своей деятельности. В списке фигурирует нефтяная госкомпания «Роснефть» и несколько ее дочерних структур.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В документе указано, что право частично не раскрывать информацию предоставлено компаниям «в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

Помимо «Роснефти» и ее дочек, в указе главы государства значатся нефтяные компании «Башнефть» и «Славнефть», а также Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), банк «Пересвет» и производитель продукции органического синтеза «Уфаоргсинтез».

Бизнес-структуры из утвержденного президентом списка будут обязаны направить в Центробанк уведомление, содержащее информацию, которую они не хотят раскрывать. Подписанный Владимиром Путиным вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля этого года.

Александр Кислов

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