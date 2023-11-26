Все 57 — или ничего

Северная Македония дала разрешение на пролет самолета с российской делегацией для участия в заседании Совета глав МИДов стран ОБСЕ, которое пройдет на этой неделе в Скопье и от итогов которого во многом зависит судьба этой организации. Это дает возможность прибыть в македонскую столицу и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, что не только стало бы его первым визитом в европейскую страну с момента ввода российских войск на Украину, но и повысило бы шансы на преодоление глубочайшего кризиса, в котором оказалась ОБСЕ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Скопье дает добро

Разрешение на пролет самолета с российской делегацией для участия в заседании Совета глав МИДов стран—участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 30 ноября — 1 декабря в Скопье дало в пятницу правительство Северной Македонии, которая сейчас председательствует в этом крупнейшем в мире региональном объединении, включающем 57 стран-членов. В правительстве указали, что разрешение однократное и на другие воздушные суда РФ не распространяется.

В Скопье подчеркнули, что решение пропустить российский лайнер связано с многосторонним — а не двусторонним — характером предстоящей встречи. «Лавров побывал (в сентябре.— “Ъ”) в Нью-Йорке на заседании ООН, это был не двусторонний визит в США. Теперь он едет на мероприятие ОБСЕ, а не (с двусторонним визитом.— “Ъ”) в Скопье. В этом есть разница»,— заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи. Он выразил уверенность, что соседи его страны — Болгария и Греция — также не будут возражать против пролета самолета Сергея Лаврова.

Из комментариев Буяра Османи следовало, что на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье ждут и госсекретаря США Энтони Блинкена.

В то же время он был не готов оценить вероятность того, что, если на встречу прилетит Сергей Лавров, от участия в ней не откажется глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. После начала российской военной операции украинские власти неоднократно призывали исключить Россию из ОБСЕ. «Я был в Киеве, я понимаю, насколько это деликатный вопрос, что делает нашу работу еще более сложной. В данном случае приезд одного человека ставит под угрозу приезд другого»,— сказал журналистам Буяр Османи. Но в то же время добавил: «Главное для нас — сохранить ОБСЕ здоровой и живой после заседания Совета министров».

Ранее глава македонского МИДа говорил, что в начале ноября получил письмо от Сергея Лаврова, в котором тот «выразил заинтересованность и требование обеспечить его присутствие на встрече в Скопье».

По словам Буяра Османи, «запросы российской делегации по визам сейчас рассматриваются».

Вместе с тем он подчеркнул, что, хоть правительство и выдало российскому самолету разрешение на прилет, это решение еще должны будут подтвердить МИД и Минобороны Северной Македонии.

Ряд стран—участниц ОБСЕ выступили категорически против личного участия российского министра в заседании Совета министров в Скопье. «В течение двух лет мы говорили о необходимости разговора с Лавровым в формате специального трибунала. А сейчас мы наблюдаем усилия по возвращению его к дипломатическим переговорам и нормализации российского присутствия»,— заявил, к примеру, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис (в интервью порталу Politico).

Другие, наоборот, высказались за присутствие Сергея Лаврова на встрече. Так, глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил изданию Die Presse, что «считает правильным пригласить министра иностранных дел России (на заседание.— “Ъ”)». По его словам, это необходимо для сохранения ОБСЕ, которая еще может сыграть важную роль в будущем. «Европе следовало бы усвоить одну вещь: мы должны прагматично и трезво смотреть на мир, если хотим решать проблемы»,— заявил австрийский министр.

Напомним, год назад власти Польши, которая в 2022-м председательствовала в ОБСЕ, отказали Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров, что в истории организации случилось впервые. Свое решение поляки объяснили тем, что глава МИД РФ находится в санкционном списке Евросоюза. Но, как ранее писал “Ъ”, это было лишь предлогом. Во-первых, на Сергея Лаврова наложены только финансовые санкции ЕС. А во-вторых, даже если бы ему был запрещен и въезд в ЕС, любая страна-член имела бы право сделать исключение из этого правила, если бы речь шла об официальном мероприятии на ее территории. Более того, в регламенте ЕС сказано, что такие изъятия могут делать страны, председательствующие в ОБСЕ. Россия в ответ обвинила Польшу в превышении полномочий страны-председателя, дискредитации ОБСЕ и подрыве ее основ (см. “Ъ” от 21 ноября 2022 года). По причине санкций в 2022 году был буквально в последний момент отменен и визит Сергея Лаврова в Белград — после того как соседние с Сербией Болгария, Северная Македония и Черногория не разрешили пролет самолету российского министра. Последние две страны не в Евросоюзе, но присоединились к его санкциям.

Визит Сергея Лаврова в Северную Македонию может стать его первой поездкой в европейскую страну—член НАТО с февраля 2022 года.

(С начала российской военной операции на Украине глава МИД РФ из состоящих в Североатлантическом альянсе посещал только Турцию и США). Балканские СМИ отмечают, что личное участие Сергея Лаврова в заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье повысило бы шансы на выход из серьезного кризиса, в котором оказалась организация.

Шесть бед — один ответ

Как ранее писал “Ъ”, одна из острейших проблем — выбор страны, которая бы приняла у Северной Македонии функцию председателя организации (см. “Ъ” от 14 ноября). По словам Буяра Османи, его страна сейчас «активно занимается поиском кандидата, приемлемого для всех 57 членов (ОБСЕ.— “Ъ”)». Ранее на пост следующего председателя претендовала Эстония, однако на минувшей неделе ее заявку окончательно заблокировали Россия и Белоруссия. В ОБСЕ все решения принимаются консенсусом, и любая из 57 стран может наложить вето на не устраивающие ее кандидатуры.

В Москве же считают Эстонию «глубоко враждебным России государством», неспособным руководить организацией «в этот сложный период» (цитата из интервью российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича агентству «РИА Новости»). «Организация… сегодня находится в глубоком кризисе, и механизм принятия решений в ОБСЕ проходит тяжело. Многие решения находятся в подвешенном состоянии,— констатировал в интервью белорусскому телеканалу ОНТ и глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.— Рассчитываем, что будет найдено иное решение по вопросу председательства в этой организации».

В Таллине на вето Москвы и Минска отреагировали с возмущением. «Из-за России и Беларуси мы оказались в ситуации, когда всего за шесть недель до нового года в ОБСЕ нет утвержденного председателя, хотя Эстония является совместным кандидатом от Европейского союза с 2020 года,— заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.— Поскольку Россия своей кровавой агрессивной войной нарушает все основополагающие принципы ОБСЕ, неприемлемо подчиняться требованиям и шантажу Москвы, в том числе ее желанию, чтобы следующим председателем ОБСЕ была не страна—член НАТО».

Вместо того чтобы «искать устраивающие Москву решения», страны ОБСЕ, по его мнению, «должны всячески изолировать Россию на международной арене».

Между тем большинство государств—участниц объединения, судя по всему, настроены на поиск компромисса. Однако вариантов остается немного. Председательство Северной Македонии может быть гипотетически продлено еще на год, но этого не хотят ни в Скопье, ни в некоторых других столицах стран—участниц ОБСЕ, включая прежде всего Москву. Российские официальные лица неоднократно давали понять, что к Северной Македонии у них за год тоже накопились претензии, а главное, они предпочли бы нейтрального кандидата. Из не состоящих в НАТО стран—участниц ОБСЕ наиболее вероятными кандидатами на следующее председательство сначала называлась Австрия, а затем Мальта. Однако решение пока не найдено.

На минувшей неделе российская делегация в ОБСЕ отказалась предварительно поддержать кандидатуру Мальты, как и претендентов на четыре ключевых поста в структурах организации, включая должность ее генерального секретаря. При этом мандаты генсека, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (занимается мониторингом выборов), верховного комиссара по делам национальных меньшинств и представителя ОБСЕ по свободе СМИ скоро истекают. С кадровыми проблемами организация уже сталкивалась (см. “Ъ” от 17 июля 2020 года). Но такого, чтобы не было ни страны-председателя, ни руководства, ни утвержденного бюджета (из-за противоречий между Россией и Западом его уже более года не могут согласовать), в ее истории еще не случалось.

Судя по всему, власти РФ идут на принцип: они будут готовы к компромиссу по некоторым из этих вопросов, а возможно, и большинству,— но только если Сергей Лавров сможет принять личное участие в заседании в Скопье, как и его коллеги из всех других стран—участниц ОБСЕ. Ранее источник в МИД РФ сказал агентству ТАСС, что, если российский министр не будет допущен на мероприятие, «скептики (в Москве.— “Ъ”) получат железобетонный аргумент в пользу того, что ОБСЕ утратила смысл своего существования».

Геннадий Сысоев, Елена Черненко