FT: Турция экспортирует в Россию десятки видов товаров двойного назначения

Турция растущими темпами импортирует из других стран и затем экспортирует в Россию 45 видов товаров двойного назначения. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Среди этих товаров — микрочипы, телекоммуникационное оборудование и комплектующие для него, телескопические трубки и др. Это товары, в отношении которых в США, ЕС, Великобритании и Японии действует экспортный контроль и которые не могут быть ввезены в Россию напрямую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Власти США, утверждает газета, выражают беспокойство этим фактом, о чем, в частности, свидетельствует визит на текущей неделе в Турцию заместителя министра финансов США Брайана Нельсона, который специализируется на отслеживании финансирования терроризма, нарушения экспортных ограничений и др. Он собирается обсудить с турецкими властями «усилия по предотвращению, подрыву и расследованию торговой и финансовой деятельности, из которой Россия извлекает выгоду» с точки зрения военного конфликта на Украине. Это уже вторая подобная поездка господина Нельсона в Турцию за последнее время.

По данным FT, в первые девять месяцев 2023 года Турция экспортировала в Россию и пять стран СНГ 45 видов товаров двойного назначения, которые, по мнению американских властей, имеют «высокий приоритет» для России. Общая сумма такого экспорта выросла втрое в сравнении с тем же периодом 2022 года, составив $158 млн. Для сравнения: в период с 2015 по 2021 год такой экспорт, по данным FT, которая ссылается на подсчеты Trade Data Monitor, составлял в среднем $28 млн в год. Что касается пяти стран СНГ, о которых идет речь — Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Грузии и Азербайджана,— предполагается, что из них эти товары также могут быть ввезены в Россию.

Яна Рождественская