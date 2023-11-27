В Кремле считают, что «Скифскому золоту» место в Крыму

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что культурные ценности, известные под названием «Скифское золото», принадлежат Крыму. По его словам, в Кремле считают, что оно должно храниться на полуострове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Courtesy of Monique Kooijmans / Allard Pierson / Handout / Reuters Фото: Courtesy of Monique Kooijmans / Allard Pierson / Handout / Reuters

«Оно (скифское золото.— "Ъ") принадлежит Крыму. И должно быть там»,— сказал Дмитрий Песков, комментируя передачу «Скифского золота» Украине.

Сегодня, 27 ноября, в Киев привезли «Скифское золото», которое с февраля 2014 года хранилось в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Сейчас таможенники оформляют 2694 кг культурных ценностей в Киево-Печерской лавре.

Коллекция из 2 тыс. предметов под названием «Скифское золото» раньше хранилась в четырех крымских музеях. В 2013 году ее передали на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря», которая проходила с февраля по август 2014 года в нидерландском Музее Алларда Пирсона.

Весной 2014 года на фоне референдума в Крыму и обострения российско-украинских отношений курирующий работу музея Университет Амстердама отказался выдавать ценности до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Спор о сокровищах застопорился».

Анастасия Ларина